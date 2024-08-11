الأهلي يعادل أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ الدوري.. و3 أرقام منتظر تحطيمها

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 23:05

كتب : FilGoal

الأهلي

أكمل سامي قمصان سلسلة مارسيل كولر وعادل رقم مانويل جوزيه القياسي في عدد الانتصارات المتتالية من الدوري المصري.

وفاز الأهلي على زد بنتيجة 2-1 في لقاء مؤجل من الجولة 25 في مباراة قادها فنيا سامي قمصان بعد حصول الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على راحة بعد حسم لقب الدوري.

ووصل الأهلي للفوز رقم 21 على التوالي في الدوري المصري، في سلسلة بدأها مارسيل كولر وأكملها سامي قمصان اليوم بقيادة الفريق للفوز على زد.

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وبذلك عادل كولر وبمساهمة من قمصان أكبر سلسلة انتصارات متتالية في الدوري المصري عبر جميع المواسم، والمسجلة أيضا باسم الأهلي مع جوزيه بآخر 4 مباريات في 2003-2004 وأول 17 مباراة في 2004-2005، والتي يصل مجموعها إلى 21 انتصارا متتاليا.

وعزز كولر وقمصان سلسلة الانتصارات المتتالية خلال موسم واحد في الدوري لتصبح 21 بعدما حطم رقم مانويل جوزيه بـ 17 مباراة في موسم 2004-05.

ويمتلك الأهلي فرصة تحطيم رقم قياسي جديد وهو حصد أكبر عدد ممكن من النقاط في موسم واحد.

ويعد الأهلي صاحب الرقم القياسي لعدد النقاط في موسم واحد، والمسجل باسمه برصيد 89 نقطة في موسم 2019-2020.

الأهلي يملك حاليا 84 نقطة من 32 مباراة، ويحتاج للفوز آخر مباراتين ليصل للحد الأقصى لنقاطه وهو 90 نقطة.

كما يمتلك الأهلي فرصة رقم آخر وهو تسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من الدوري المصري.

ويمتلك الأهلي السجل التهديفي الأكبر في موسم واحد بالدوري برصيد 75 هدفا في 2017-18.

وسجل لاعبو الأهلي حتى الآن 73 هدفا ويحتاج تسجيل ثنائية لمعادلة الرقم و3 أهداف أو أكثر لتحطيمه.

وأخيرا يمتلك قمصان فرصة أخرى لكسر رقم قياسي جديد في الدوري المصري.

فوصل الأهلي لـ 27 انتصارا في الموسم الجاري، ويحمل الرقم القياسي بتسجيل 28 فوزا في موسم واحد تحقق مرتين موسمي 2017-18 و2019-2020.

FilGoal.com يستعرض لكم أطول سلاسل الانتصارات المتتالية في موسم واحد بالدوري المصري:

1= الأهلي - 21 مباراة متتالية - 2023-2024 - مارسيل كولر

2- الأهلي - 17 مباراة متتالية – 2005-2004- مانويل جوزيه

3= الأهلي - 16 مباراة متتالية - 2018-2017 - حسام البدري

3= الأهلي - 16 مباراة متتالية – 2020-2019 - رينيه فايلر

5= بيراميدز - 14 مباراة متتالية – 2024-2023 - كرونوسلاف يوريشيتش

5= الأهلي - 13 مباراة متتالية – 2008-2007- مانويل جوزيه

7= الزمالك - 10 مباريات متتالية – 2022-2021- جوسفالدو فيريرا

7= الزمالك - 10 مباريات متتالية - 2013-2012 - جورفان فييرا

7= الزمالك - 10 مباريات متتالية – 1988-1987 - عصام بهيج

10= الزمالك – 9 مباريات متتالية – 2018-2019 – كريستيان جروس

10= الأهلي – 9 مباريات متتالية – 2018-2019 – مارتن لاسارتي

10= مصر للمقاصة - 9 مباريات متتالية - 2016-2017 - إيهاب جلال

وسبق أن حطم كولر مع الأهلي سلسلة اللاهزيمة في مباريات متتالية في دوري أبطال إفريقيا والتي وصلت لـ 23 مباراة متتالية دون خسارة.

وكان الرقم السابق في الأهلي مسجل باسم مانويل جوزيه برصيد 20 مباراة متتالية.

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