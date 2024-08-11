الـ21 على التوالي.. قمصان والبدلاء يقودان الأهلي للفوز على زد

واصل الأهلي انتصاراته في الدوري المصري وحقق الفوز رقم 21 على التوالي في المسابقة أمام زد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 25.

وفاز الأهلي على زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة.

واستمرت سلسلة انتصارات الأهلي القياسية في الدوري بالفوز على زد.

ثنائية الأهلي سجلها محمود كهربا وأحمد عبد القادر، وسجل هدف زد مصطفى سعد.

الفوز رفع رصيد الأهلي بطل الدوري إلى النقطة 84 وتوقف رصيد زد عند النقطة 47 في المركز السابع ويتبقى له مباراتين.

وخاض الأهلي المباراة بمجموعة من اللاعبين البدلاء والشباب وبقيادة سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني، وذلك بعد حصول مارسيل كولر المدير الفني واللاعبين الأساسيين لفترة راحة سلبية.

وصف المباراة

اعتمد سامي قمصان على تشكيل يضم مجموعة من الشباب والبدلاء، وأبرزهم مصطفى مخلوف حارس المرمى وكريم الدبيس الظهير الأيسر ومصطفى أبو الخير لاعب الوسط، ومحمد عبد الله الجناح الأيمن.

بدأت المباراة بمحاولة أولى من الأهلي بعد كرة وصلت إلى محمد عبد الله داخل منطقة الجزاء ليسددها مباشرة أعلى العارضة.

واستمرت محاولات الأهلي وأرسل كريم الدبيس عرضية من ناحية اليسار قابلها محمد عبد الله بتسديدة مباشرة لكن الكرة مرت جوار القائم.

وحصل زد على ركلة جزاء بعد هجمة مرتدة سريعة قادها رأفت خليل في الدقيقة 17 وفشل عمر كمال في إيقافه ليرتكب الخطأ ويحتسب الحكم ركلة جزاء ضده.

وخرج الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو قبل أن يعود ويؤكد على ركلة الجزاء.

وتقدم عبد الله بكري لتسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 21 لكنه سدد الكرة في القائم الأيمن لمصطفى مخلوف حارس الأهلي.

وكاد كهربا أن يسجل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعدما تابع عرضية عمر كمال من ناحية اليمين بتسديدة مرت بعيدا عن المرمى.

لكن كهربا نجح بعدها في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 45+3 بعد ركنية نفذها أفشة وتابعها محمد عبد الله لتصل إلى كهربا أمام المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

video:1

وينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

وفي بداية الشوط الثاني تلقى زد ضربة قوية بطرد لاعبه علي جمال بعد تدخل على أفشة حصل بسببه على الإنذار الثاني.

وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 63 بمجهود فردي بعدما انطلق بالكرة من ناحية اليسار ومر من الدفاع ثم سددها في الشباك.

video:2

"يا ولد على المتابعة يا كهربا"😍👏.. الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى زد إف سي من متابعة ولا أروع من محمود كهربا لتصبح النتيجة 1-0 للمارد الأحمر🦅#ONTime_Sports pic.twitter.com/7ozygw5l3y — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 11, 2024

وكاد أفشة أن يسجل الهدف الثالث بتسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء لكن الكرة اصطدمت في العارضة.

وأجرى سامي قمصان مدرب الأهلي في المباراة أول التبديلات بنزول المدافع معتز محمد بدلا من كريم الدبيس.

ثم شارك الثنائي الشاب أحمد بيومي ويوسف سيد عبد الحفيظ بدلا من مصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله.

ومن ركلة حرة مباشرة من ناحية اليمين سجل زد هدفه الأول بقدم مصطفى سعد في الدقيقة 86.

وجاء الهدف بعدما نفذ مصطفى سعد الكرة داخل منطقة الجزاء ومرت من الجميع وذهبت إلى الشباك دون أن يلمسها أحد.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز الأهلي بثنائية مقابل هدف.