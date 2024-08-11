عاد للتسجيل منذ 118 يوما.. عبد القادر يسجل ثاني أهداف الأهلي ضد زد

سجل أحمد عبد القادر ثاني أهدافه مع الأهلي في الدوري المصري الموسم الجاري بهز شباك زد في لقاء مؤجل من الجولة 25.

وسجل الجناح الأيسر هدف الأهلي الثاني في شباك زد بمجهود فردي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ويعد ذلك الهدف الأول للجناح البالغ 25 عاما منذ أن سجل ضد الزمالك في الخسارة بنتيجة 2-1.

واحتاج عبد القادر 118 يوما من أجل هز الشباك لأول مرة في الدوري.

وخاض عبد القادر 23 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم سجل 3 أهداف وصنع 2.

ويشارك عبد القادر في اللقاء كأساسي لأول مرة منذ مواجهة طلائع الجيش في الجولة 30 إذ غاب عن 6 مباريات متتالية بسبب الإصابة وشارك ضد المقاولون العرب وسموحة كبديل.

ويعد ذلك الهدف رقم 20 لعبد القادر مع الأهلي في 112 مباراة بجميع المسابقات.