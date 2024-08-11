عادل موسمه الأفضل.. كهربا يعود للتسجيل مع الأهلي منذ 54 يوما

عاد محمود عبد المنعم "كهربا" للتسجيل مع الأهلي لأول مرة منذ 54 يوما بهز شباك زد في لقاء مؤجل من الجولة 25.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الدوري المصري.

وسجل كهربا هدف تقدم الأهلي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول والذي انتهى بالتقدم 1-0.

ولأول مرة يسجل كهربا في الدوري منذ التسجيل ضد الاتحاد السكندري في الجولة 26 في شهر يونيو الماضي.

ومنذ ذلك الحين خاض الأهلي 14 مباراة اكتفى فيها كهربا بصناعة هدف واحد ودون تسجيل ضد الداخلية.

وغاب كهربا عن المشاركة في 9 مباريات من الـ 14، كما شارك كبديل في 4 مباريات من أًصل 5.

"يا ولد على المتابعة يا كهربا"😍👏.. الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى زد إف سي من متابعة ولا أروع من محمود كهربا لتصبح النتيجة 1-0 للمارد الأحمر🦅#ONTime_Sports pic.twitter.com/7ozygw5l3y — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 11, 2024

ورفع كهربا رصيده من الأهداف فهذا الموسم في الدوري إلى 6 أهداف في 14 مباراة.

وخاض كهربا الموسم الجاري 35 مباراة سجل خلالها 13 وصنع 6 في جميع المسابقات.

وعادل كهربا سجله التهديفي الأفضل مع الأهلي خلال الموسم الماضي، إذ سجل في موسم 2022-23، 13 هدفا مع الأهلي بجميع المسابقات أيضا.

video:1