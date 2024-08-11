مصدر من الأهلي لـ في الجول: نقترب من التوصل لاتفاق مالي بشأن صفقة بن رمضان

كشف مصدر مسؤول من النادي الأهلي عن اقتراب الأحمر من حسم صفقة التونسي محمد علي بن رمضان.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "المفاوضات مع نادي فيرينتسفاروشي المجري بشأن محمد علي بن رمضان في مرحلة متقدمة ونقترب من التوصل لاتفاق مالي".

وأضاف "نتمسك بضم بن رمضان نظرا لأنه يرحب باللعب للأهلي".

وأكمل "اللاعب التونسي متحمس لفكرة اللعب للأهلي وما يقال عكس ذلك غير صحيح بالمرة".

وأتم تصريحاته "بن رمضان أحد اختيارات مارسيل كولر التي نعمل على تحقيقها للمدرب من أجل تدعيمات الموسم الجديد".

وسجل اللاعب التونسي ثنائية فوز فريقه أمس السبت في الدوري المجري، بواقع هدف أول من ركلة جزاء، وهدف ثاني بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع.

بن رمضان البالغ من العمر 24 عاما انضم لصفوف فرينكفاروزي في الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده مع الترجي التونسي.

وارتبط اسم محمد علي بن رمضان في أكثر من فترة انتقالات بالانضمام إلى الأهلي.

ويسعى الأهلي لضم لاعب وسط أجنبي في فترة الانتقالات الحالية لتعويض رحيل المالي أليو ديانج إلى الخلود السعودي.

وحسم الأهلي حتى الآن صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.