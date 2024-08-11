الفارق أصبح هدفا.. ماييلي يقترب من أبو علي بهاتريك في الجيش

سجل فيستون ماييلي لاعب بيراميدز 3 أهداف "هاتريك" في شباك طلائع الجيش.

ويلاقي بيراميدز منافسه طلائع الجيش في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز ماييلي الهدف الأول في الدقيقة 7 بعد خطأ من مدافع طلائع الجيش في تشتيت العرضية الأرضية ليسدد ماييلي مباشرة في المرمى.

وضاعف ماييلي النتيجة في الدقيقة 8 بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وتمكن من إكمال الهاتريك في الدقيقة 73 بعد تسديدة صاروخية من بعد.

ويقترب ماييلي من وسام أبو علي لاعب الأهلي ومتصدر قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 18 هدفا، إذ وصل الكونغولي إلى هدفه الـ17.

وأصبح ماييلي أول لاعب أجنبي من الكونغو الديمقراطية يسجل هاتريك في الدوري المصري.

قائمة أصحاب الهاتريك في الدوري هذا الموسم جاءت كالتالي:

أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي ضد المصري.

حسام غانم لاعب الجونة ضد البنك الأهلي.

محمود قاعود لاعب البنك الأهلي ضد المقاولون العرب.

وسام أبو علي لاعب الأهلي ضد المقاولون العرب.

فيستون ماييلي لاعب بيراميدز ضد طلائع الجيش.

ولدى بيراميدز مباراة أخرى في الدوري المصري ضد الداخلية يوم الأربعاء المقبل في الجولة المؤجلة من الأسبوع 33.