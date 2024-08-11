مصدر من الداخلية في الجول: الزنفلي عاد لنا بعد نهاية إعارته مع الأهلي

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 21:15

كتب : عمرو نبيل

الأهلي - محمود الزنفلي

أوضح مصدر من الداخلية موقف محمود الزنفلي من الاستمرار مع الأهلي.

ولم يتواجد الزنفلي في قائمة الأهلي للقاء الداخلية في لقاء مؤجل من الجولة 25 لـ الدوري المصري.

وقال مصدر من الداخلية لـ FilGoal.com: "استعدنا محمود الزنفلي لأن الأهلي لم يٌفعل بند شراءه".

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وأضاف "من يريد ضمه عليه تقديم عرض لنادي الداخلية".

ولم يخض الزنفلي أي مباراة مع الأهلي منذ انتقاله في يناير الماضي، واكتفى بالمشاركة في دوري الشباب.

وانضم الحارس البالغ للأهلي في يناير الماضي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي أبلغ الزنفلي بقراره، بتفعيل بند شراء اللاعب من نادي الداخلية.

وكان الزنفلي رحل عن صفوف البنك الأهلي بداية الموسم الجاري وانضم إلى الداخلية قبل أن يعود من جديد، ثم يتراجع عن الخطوة ويعود للداخلية، بعد فشل انتقال محمد أبو جبل من البنك إلى النادي الأهلي.

ثم انضم الزنفلي معارا لصفوف الأهلي لتعويض غياب محمد الشناوي، الذي أصيب مع منتخب مصر بخلع في الكتف ليغيب لمدة 4 شهور.

من هو محمود الزنفلي؟

النطق الصحيح لاسمه هو الزَنفلي (بفتح الزين) وليس الزُنفلي (بضم الزين)، وهو اسم جده.

بدأ مع وادي دجلة ثم المنيا وأسوان والرجاء والاتحاد وصولا للبنك الأهلي الذي انضم له مع صعوده للدوري المصري ثم انضم للداخلية.

في 2018 ارتبط اسمه بالزمالك خلال تواجده مع الرجاء حيث حدد النادي حينها سعره بـ 10 ملايين جنيه، وفي النهاية انضم لزعيم الثغر.

في 2021 نشبت مشادة بينه وبين أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي وصلت لدفعه بيده خلال المباراة، وقرر خالد جلال حينها تغريمه 50 ألف جنيه وإيقافه.

كما رفض ناديه في العام ذاته عرضا من الأهلي بحسب تصريحات رئيس النادي.

الأهلي محمود الزنفلي
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