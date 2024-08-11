كورييري ديلو سبورت: نابولي يقترب من التعاقد مع نيريس

اقترب نادي نابولي من التعاقد مع ديفيد نيريس لاعب بنفيكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت فإن جوليانو بيرتولوتشي وكيل اللاعب البرازيلي قد اجتمع مع جيوفاني مانا المدير الرياضي لنادي الجنوب واتفقا على بنود عقد نيريس.

وذكرت الصحيفة أن نابولي سيدفع 25 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كحوافز.

ووفقا للصحيفة فإن أنطونيو كونتي مدرب نابولي يرغب في ضم نيريس لإضافة بعض الإبداع والحلول الفردية في الثلث الهجومي.

وفاز نابولي على مودينا في دور 64 من كأس إيطاليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء المباراة بدون أهداف في أول لقاء رسمي تحت قيادة كونتي.

وسيلاقي نابولي الفائز من باليرمو وبارما في دور الـ32.

وانتقل نيريس إلى بنفيكا في صيف 2022 مقابل 15 مليون يورو قادما من شاختار.

ولعب نيريس مع بنفيكا 83 مباراة وسجل 17 هدفا وصنع 26 آخرين.