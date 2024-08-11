انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (2)-(5) بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد بيراميدز في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة من 32 مباراة، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز 11 برصيد 39 نقطة من 32 مباراة.

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انتهت

ق 73: جوووول فيستون ماييلي بعد تسديدة صاروخية من بعد.

ق 64: جووول محمود زلاكة بعد تسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

ق 58: جووول أحمد متعب بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

استراحة

ق 45+3: جووول محمد رضا "بوبو" بعد عرضية أرضية من محمود زلاكة سددها بوبو مباشرة.

ق 39: جوووول كريم طارق بعد انفراد بحارس المرمى.

ق 7: جوووول من ماييلي بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ق 6: جوووول فيستون ماييلي بعد خطأ من مدافع طلائع الجيش في تشتيت العرضية الأرضية ليسدد ماييلي مباشرة في المرمى.

بداية المباراة