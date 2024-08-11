تشكيل بيراميدز - عودة الشيبي ومشاركة أولى لـ ميهوب ضد طلائع الجيش

أعلن كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز تشكيل فريقه الأساسي ضد طلائع الجيش.

ويواجه بيراميدز منافسه طلائع الجيش بعد قليل في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري المصري.

وعاد محمد الشيبي إلى التشكيل الأساسي بعد فترة غياب بسبب طرده في مباراة الأهلي.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لأحمد ميهوب حارس المرمى مع بيراميدز خلال بطولة الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – عبد الرحمن جودة – محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه – وليد الكرتي – محمد رضا "بوبو"

خط الهجوم: محمود زلاكة – فيستون ماييلي – فخري لاكاي

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة من 32 مباراة.

بينما يأتي طلائع الجيش في المركز 11 برصيد 39 نقطة من 32 مباراة.