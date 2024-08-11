أولمبياد باريس - إعادة برونزية الجمباز إلى الرومانية آنا باربوسو

أصدر الاتحاد الدولي للجمباز بيانا أعلن من خلاله تعديل النتائج النهائية لمسابقة الجمباز الأرضي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وبعد تعديل النتائج احتلت اللاعبة الرومانية آنا باربوسو المركز الثالث، لتعاد لها الميدالية البرونزية.

وكانت اللاعبة الرومانية باربوسو البالغة من العمر 18 عاما حصدت المركز الثالث في منافسات الجمباز الأرضي، قبل أن يتم تعديل النتائج بشكل مفاجئ وتتراجع إلى المركز الخامس.

وصعدت الأمريكية جوردان تشيليز إلى المركز الثالث بدلا منها وسط دهشة الجميع في صالة الألعاب الرياضية.

ودخلت اللاعبة الرومانية في حالة بكاء شديدة بعد ضياع الميدالية منها.

ولكن بعد التحقيق وإعادة تعيين النتيجة استعادت باربوسو المركز الثالث وحصلت على الميدالية البرونزية.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان رسمي لها: "ستعيد الجلنة الأولمبية الدولية الميدالية البرونزية إلى آنا باربوسو، نحن على اتصال باللجنة الأولمبية الرومانية لمناقشة حفل إعادة تسليمها الميدالية، ومع اللجنة الأولمبية الأمريكية لإعادة الميدالية البرونزية".