أولمبياد باريس - إعادة برونزية الجمباز إلى الرومانية آنا باربوسو

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 20:16

كتب : FilGoal

اللاعبة الرومانية آنا باربوسو

أصدر الاتحاد الدولي للجمباز بيانا أعلن من خلاله تعديل النتائج النهائية لمسابقة الجمباز الأرضي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وبعد تعديل النتائج احتلت اللاعبة الرومانية آنا باربوسو المركز الثالث، لتعاد لها الميدالية البرونزية.

وكانت اللاعبة الرومانية باربوسو البالغة من العمر 18 عاما حصدت المركز الثالث في منافسات الجمباز الأرضي، قبل أن يتم تعديل النتائج بشكل مفاجئ وتتراجع إلى المركز الخامس.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - أمريكا تحسم صدارة الترتيب العام على حساب الصين.. ومصر في المركز 52 سيناريو درامي يغير نتيجة الأولمبياد بالكامل.. منتخب سيدات أمريكا يهزم فرنسا ويحصد ذهبية السلة

وصعدت الأمريكية جوردان تشيليز إلى المركز الثالث بدلا منها وسط دهشة الجميع في صالة الألعاب الرياضية.

ودخلت اللاعبة الرومانية في حالة بكاء شديدة بعد ضياع الميدالية منها.

ولكن بعد التحقيق وإعادة تعيين النتيجة استعادت باربوسو المركز الثالث وحصلت على الميدالية البرونزية.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان رسمي لها: "ستعيد الجلنة الأولمبية الدولية الميدالية البرونزية إلى آنا باربوسو، نحن على اتصال باللجنة الأولمبية الرومانية لمناقشة حفل إعادة تسليمها الميدالية، ومع اللجنة الأولمبية الأمريكية لإعادة الميدالية البرونزية".

أولمبياد باريس اللاعبة الرومانية آنا باربوسو
نرشح لكم
أولمبياد باريس - أمريكا تحسم صدارة الترتيب العام على حساب الصين.. ومصر في المركز 52 سيناريو درامي يغير نتيجة الأولمبياد بالكامل.. منتخب سيدات أمريكا يهزم فرنسا ويحصد ذهبية السلة أولمبياد باريس - ثنائي الدنمارك الذهبي ينهى مسيرته بذهبية اليد أولمبياد باريس - إبتسام زايد تنهي المشاركات المصرية بالمركز 21 في الدراجات أولمبياد باريس - حليمة عباس تنهي منافسات رفع الأثقال في المركز السابع اللجنة الأولمبية الإفريقية: مصر ستتقدم بطلب لاستضافة أولمبياد 2036 أو 2040 أولمبياد باريس - ملك إسماعيل تنهي نهائي الخماسي الحديث بأداء جيد بعمر 19 عاما توماس باخ: لن أستمر في رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية
أخر الأخبار
مصدر من الداخلية في الجول: الزنفلي عاد لنا بعد نهاية إعارته مع الأهلي دقيقة | الدوري المصري
كورييري ديلو سبورت: نابولي يقترب من التعاقد مع نيريس 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري – الأهلي (0)-(0) زد.. تهديد أول أحمر 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(2) بيراميدز.. جووول ماييلي 41 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - عودة الشيبي ومشاركة أولى لـ ميهوب ضد طلائع الجيش 45 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - إعادة برونزية الجمباز إلى الرومانية آنا باربوسو ساعة | باريس 2024
تشكيل زد - ثنائي المنتخب الأولمبي أساسي ضد الأهلي.. وزيكو وشادي على الدكة ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – مخلوف يحرس المرمى لأول مرة.. والدبيس أساسي بعد عودته من الأولمبياد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 3 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 4 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة