تشكيل زد - ثنائي المنتخب الأولمبي أساسي ضد الأهلي.. وزيكو وشادي على الدكة

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 20:14

كتب : FilGoal

محمد سمير يحتفل بهدفه مع زد في شباك سموحة

دفع مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ زد بمجموعة من البدلاء ضد الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 25 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

وأبقى عبد العاطي على شادي حسين ومصطفى زيكو ومصطفى العش على مقاعد البدلاء.

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ويبدأ ثنائي المنتخب الأولمبي أحمد عاطف "قطة" ومصطفى سعد في التشكيل الأساسي بعد أيام من احتلال المركز الرابع في الأولمبياد.

وجاء تشكيل زد

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أحمد زكي - عبد الله بكري – إسلام عبد اللاه – علي جمال

الوسط: أحمد عاطف "قطة" – محمد علي – مروان محمود

الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – رأفت خليل – مصطفى سعد

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو حسام - محمد سمير – أحمد سيد عبد النبي – شادي حسين – مصطفى زيكو – مصطفى العش – أحمد الصغيري – بيتر موتوموسي- حازم العسكري

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 1-0 بهدف وسام أبو علي.

ويحتل زد المركز السابع برصيد 47 نقطة من 31 مباراة.

فيما حسم الأهلي لقب الدوري للمرة الـ 44 في تاريخه ويتصدر الترتيب برصيد 81 نقطة.

الأهلي زد تشكيل زد الدوري المصري
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