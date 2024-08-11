تشكيل الأهلي – مخلوف يحرس المرمى لأول مرة.. والدبيس أساسي بعد عودته من الأولمبياد

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 20:09

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - مصطفى مخلوف

أعلن سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي تشكيل فريقه لمواجهة زد في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد زد في المباراة المؤجلة من الجولة 25 للدوري المصري والتي تقام على استاد القاهرة.

ويحرس مصطفى مخلوف مرمى الأهلي لأول مرة.

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كما يشارك لاعب الوسط الشاب مصطفى أبو الخير، وأيضا محمد عبد الله في مركز الجناح.

ويلعب أيضا كريم الدبيس في مركز الظهير الأيسر بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد باريس.

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اللاعبين الأساسيين راحة سلبية لمدة 3 أسابيع، كما حصل هو أيضا على إجازة للسفر إلى سويسرا.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى مخلوف

الدفاع: عمر كمال – ياسر إبراهيم – خالد عبد الفتاح – كريم الدبيس

الوسط: كريم وليد – مصطفى أبو الخير – أفشة

الهجوم: أحمد عبد القادر – كهربا – محمد عبد الله

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

حراسة المرمى: حازم جمال

الدفاع: معتز محمد – يوسف عبد الحفيظ – أحمد عابدين – ريندورف أدوم

الوسط: أحمد أشرف – أحمد طعيمة – يوسف جمال

الهجوم: محمد رأفت

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