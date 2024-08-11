سبورت: نيكو ويليامز وافق على الانتقال لـ برشلونة.. والموعد المحتمل لضمه

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 20:00

كتب : FilGoal

نيكو ويليامز

وافق نيكو ويليامز لاعب أتليتك بلباو على الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط الجناح الإسباني كثيرا بالانتقال إلى النادي الكتالوني بعد تألقه خلال الموسم الماضي وأيضا رفقة منتخب إسبانيا في يورو 2024.

وحسب صحيفة سبورت فإن الجناح الإسباني وافق على الانتقال إلى برشلونة في الصيف الجاري.

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وأفادت الصحيفة أن النادي الكتالوني مؤمن بإمكانية ضمه الأسبوع المقبل.

وذكرت الصحيفة أن تمويل الصفقة ليس سهلا بالنسبة إلى برشلونة، لكن مع بعض المبيعات من الممكن أن تكتمل الصفقة.

تأكيد لابورتا

قال خوان لابورتا رئيس برشلونة لراديو كتالونيا من قبل: "أنا أحب ويليامز كثيرا، أستطيع أن أقول أنه من الناحية المالية يمكننا التعاقد معه".

وأضاف "أنها نتيجة العمل الذي تم إنجازه طوال هذه السنوات للوصول إلى هذه النقطة، لذلك يمكننا بالطبع أن نحقق توقيعا بهذا المستوى".

وأكمل "نعمل على تأكيد التعافي الاقتصادي للنادي وهناك سلسلة من العمليات التي عملنا عليها وسنتمكن من الإعلان عنها قريبا".

وأنهى حديثه قائلا: "من المريح جدا أن نتمكن من إنهاء هذه العملية التي استغرقت ثلاث سنوات وآمل أن نعود إلى الحياة الطبيعية اقتصاديا".

واعترف لامين جمال لاعب برشلونة وزميل ويليامز في إسبانيا أنه يتمنى أن يضمه في الفريق الكتالوني بسبب مستواه المميز.

وسجل ويليامز هدفا في مباراة فوز إسبانيا على إنجلترا بهدفين مقابل هدف في نهائي بطولة يورو 2024.

وشارك ويليامز مع بلباو 39 مباراة في الموسم المنقضي وسجل 8 أهداف وصنع 19 آخرين.

ويلعب شقيقه الأكبر إنياكي ويليامز مع منتخب غانا ولعب كأس الأمم الإفريقية الماضية وواجه منتخب مصر.

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