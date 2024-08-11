Gaming - شخصيات شريرة شهيرة ستظهر في الفصل الجديد من فورتنايت

أبرمت شركة Epic Games شراكة مع ديزيني لجلب بعض الشخصيات الشريرة المشهورة لديها إلى لعبة Fortnite.

وخلال Disney Experiences Showcase في حدث D23 2024 حيث ستظهر شخصيات Grogu وDoctor Doom في الفصل الخامس من الموسم الرابع يوم 16 أغسطس الجاري.

بالإضافة أيضا لظهور شخصيات Victor Von Doom وCable وCyclops وRogue وJubilee.

It’s time for the heroes’ journey. And the enemies’ Absolute Doom. Save the day starting August 16th! @FortniteGame pic.twitter.com/xvlPwjN2hi — Marvel Games (@MarvelGames) August 11, 2024

ويستمر ظهور شخصيات America وIron Man وBlack Panther في اللقطات، مما يوضح أن علاقة مارفل مع Fortnite لا تزال بها الكثير من الحياة.

ويأتي ذلك بعد أخبار أفادت باستحواذ ديزيني على حصة بقيمة مليار ونصف دولار من شركة Epic Games المطورة للعبة Fortnite.

وبحسب بعض المصادر فإن هناك المزيد من شخصيات Avatar و The Avengers ستظهر في الفترات المقبلة من اللعبة.