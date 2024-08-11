سعر بيع تاه؟ مدير ليفركوزن: ليس لدينا علاقة بالموقف المالي للأندية الأخرى

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 18:51

كتب : FilGoal

جوناثان تا

شدد سيمون رولفس المدير الرياضي لـ باير ليفركوزن بأن ناديه ليس لديه علاقة بالموقف المالي للأندية الأخرى بسبب السعر المطلوب لبيع جوناثان تاه لاعب الفريق.

ويتطلع بايرن ميونيخ للتعاقد مع المدافع الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حسب التقارير الإخبارية.

وقال رولفس لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "تستمر فترة الانتقالات حتى 30 أغسطس، بالطبع لدينا أفكار ونعرف ما نريد القيام به".

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - أمريكا تحسم صدارة الترتيب العام على حساب الصين.. ومصر في المركز 52 سيناريو درامي يغير نتيجة الأولمبياد بالكامل.. منتخب سيدات أمريكا يهزم فرنسا ويحصد ذهبية السلة هدف الأهلي المحتمل.. بن رمضان يسجل ثنائية ويقود فريقه للفوز في الدوري المجري "عملت بقوة لأكون هنا".. تشيلسي يعلن التعاقد مع بيدرو نيتو

وأضاف "لست مسؤولا عن الوضع المالي للأندية الأخرى، موقفنا واضح جوناثان لاعب مهم".

واختتم "هو في حالة تركيز عالية، وهذه هي الطريقة التي يتدرب بها أيضا".

أفادت الشبكة أن بيع ماتياس دي ليخت لاعب بايرن ميونيخ إلى مانشستر يونايتد من شأنه يسهل السيولة المالية للتعاقد مع تاه.

وحسبما ذكر ديفيد أورنستن الصحفي الموثوق في الانتقالات في موقع "ذا أثليتك" الأمريكية في وقت سابق فإن يونايتد سيدفع 45 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.

ويطلب باير ليفركوزن حسب الشبكة 30 مليون يورو للسماح للاعب بالرحيل.

وحصل تاه على بطولة الدوري الألماني رفقة ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو مدرب الفريق في الموسم المنقضي.

وانتقل اللاعب الإيفواري الأصل إلى ليفركوزن في صيف 2015 قادما من هامبورج مقابل 9 ملايين ونصف.

بايرن ميونيخ باير ليفركوزن الدوري الألماني جوناثان تاه ماتياس دي ليخت
نرشح لكم
سبورت: نيكو ويليامز وافق على الانتقال لـ برشلونة.. والموعد المحتمل لضمه "عملت بقوة لأكون هنا".. تشيلسي يعلن التعاقد مع بيدرو نيتو سيصبح الأعلى أجرا.. رومانو: مانشستر يونايتد يتفق مع برونو لتجديد عقده موندو ديبورتيفو: موعد مؤتمر وداع روبرتو.. وناديه القادم سكاي: خطوة تقرب لو سيلسو من الرحيل عن توتنام إيديرسون يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي مرموش يسجل في خسارة فرانكفورت من فالنسيا قبل بداية المباريات الرسمية بوستيكوجلو: كنت حريصا على التعاقد مع سولانكي.. وموقفنا من سوق الانتقالات
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش ضد بيراميدز 4 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - عودة الشيبي ومشاركة أولى لـ ميهوب ضد طلائع الجيش 8 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - إعادة برونزية الجمباز إلى الرومانية آنا باربوسو 23 دقيقة | باريس 2024
تشكيل زد - ثنائي المنتخب الأولمبي أساسي ضد الأهلي.. وزيكو وشادي على الدكة 26 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – مخلوف يحرس المرمى لأول مرة.. والدبيس أساسي بعد عودته من الأولمبياد 30 دقيقة | الدوري المصري
سبورت: نيكو ويليامز وافق على الانتقال لـ برشلونة.. والموعد المحتمل لضمه 39 دقيقة | ميركاتو
Gaming - شخصيات شريرة شهيرة ستظهر في الفصل الجديد من فورتنايت ساعة | Gamers
خبر في الجول - أجايي يهدد بفسخ تعاقده مع سموحة وعرض ليبي.. ورد النادي السكندري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 3 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 4 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة