سعر بيع تاه؟ مدير ليفركوزن: ليس لدينا علاقة بالموقف المالي للأندية الأخرى

شدد سيمون رولفس المدير الرياضي لـ باير ليفركوزن بأن ناديه ليس لديه علاقة بالموقف المالي للأندية الأخرى بسبب السعر المطلوب لبيع جوناثان تاه لاعب الفريق.

ويتطلع بايرن ميونيخ للتعاقد مع المدافع الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حسب التقارير الإخبارية.

وقال رولفس لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "تستمر فترة الانتقالات حتى 30 أغسطس، بالطبع لدينا أفكار ونعرف ما نريد القيام به".

وأضاف "لست مسؤولا عن الوضع المالي للأندية الأخرى، موقفنا واضح جوناثان لاعب مهم".

واختتم "هو في حالة تركيز عالية، وهذه هي الطريقة التي يتدرب بها أيضا".

أفادت الشبكة أن بيع ماتياس دي ليخت لاعب بايرن ميونيخ إلى مانشستر يونايتد من شأنه يسهل السيولة المالية للتعاقد مع تاه.

وحسبما ذكر ديفيد أورنستن الصحفي الموثوق في الانتقالات في موقع "ذا أثليتك" الأمريكية في وقت سابق فإن يونايتد سيدفع 45 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.

ويطلب باير ليفركوزن حسب الشبكة 30 مليون يورو للسماح للاعب بالرحيل.

وحصل تاه على بطولة الدوري الألماني رفقة ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو مدرب الفريق في الموسم المنقضي.

وانتقل اللاعب الإيفواري الأصل إلى ليفركوزن في صيف 2015 قادما من هامبورج مقابل 9 ملايين ونصف.