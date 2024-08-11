أولمبياد باريس - أمريكا تحسم صدارة الترتيب العام على حساب الصين.. ومصر في المركز 52

حسمت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة الترتيب العام لـ أولمبياد باريس 2024 متفوقة على الصين في إجمالي الميداليات بعدما تعادلا في عدد الميداليات الذهبية.

وخطفت أمريكا الذهبية الأخيرة في باريس 2024 بفضل الفوز على فرنسا في نهائي منافسات كرة السلة سيدات بفارق نقطة وحيدة. (طالع التفاصيل)

وتعادلت أمريكا مع الصين بعدما حصدا 40 ميدالية ذهبية لكل دولة.

وتفوقت أمريكا على الصين في الإجمالي إذ فازت أمريكا بـ 126 ميدالية متنوعة (40 ذهبية 44 فضية و42 برونزية).

في المقابل فازت الصين بـ 91 ميدالية متنوعة (40 ذهبية و27 فضية و24 برونزية).

واحتلت مصر المركز الـ 52 في الترتيب النهائي العام بالتساوي مع الأرجنتين وتونس بتحقيق 3 ميداليات متنوعة.

ويتم حسم الترتيب أولا بعدد الميداليات الذهبية، وفي حال التعادل تكون الأفضلية للفضية ثم البرونزية وفي حال استمرار التعادل يتم حسم الترتيب النهائي بإجمالي الميداليات.

وإليكم الترتيب العام لـ 10 دول الأوائل

1 أمريكا – 40 ذهبية و44 فضية و42 برونزية – إجمالي 125

2 الصين – 40 ذهبية و27 فضية و24 برونزية – إجمالي 91

3 اليابان – 20 ذهبيو 12 فضية و13 برونزية – إجمالي 45

4 أستراليا – 18 ذهبية و19 فضية و16 برونزية – إجمالي 53

5 فرنسا – 16 ذهبية و25 فضية و22 برونزية – إجمالي 63

6 هولندا – 15 ذهبية و7 فضية و12 برونزية – إجمالي 34

7 بريطانيا العظمى – 14 ذهبية و22 فضية و29 برونزية – إجمالي 65

8 كوريا الجنوبية – 13 ذهبية و9 فضية و10 برونزية – إجمالي 32

9 إيطاليا – 12 ذهبية و13 فضية و15 برونزية – إجمالي 40

10 ألمانيا – 12 ذهبية و13 فضية و8 برونزية – إجمالي 33

أمريكا تتصدر الأولمبياد بسبب سنتيمترات 😱🤯 منتخب أمريكا لكرة السلة السيدات يهزم فرنسا بفارق نقطة واحدة في نهائي أولمبياد باريس ويحسم الميدالية الذهبية كما فعل فريق الرجال أمس⛹️‍♀️🏀 لاعبة منتخب فرنسا سجلت سلة في الثانية الأخيرة وقدمها ملامسة لخط الثلاثيات بعدة سنتيمترات لتصبح… pic.twitter.com/hYXO3PXR7d — FilGoal (@FilGoal) August 11, 2024

وعن ترتيب العرب، فاحتلت الجزائر الصدارة وجاء خلفها كل من مصر وتونس والبحرين.

وحصدت 7 دول عربية ميداليات أولمبية متنوعة، فيما لم تنجح 15 دولة عربية في حصد أي ميدالية.

وإليكم الترتيب العام للدول العربية في باريس 2024

1 البحرين – 2 ذهبية وفضية وبرونزية – 4 ميداليات

2 الجزائر – 2 ذهبية و1 برونزية – 3 ميداليات

3 مصر – ذهبية وفضية وبرونزية – 3 ميداليات

4 تونس – ذهبية وفضية وبرونزية - 3 ميداليات

5 المغرب – ذهبية وبرونزية - ميداليتان

6 الأردن – فضية – ميدالية واحدة

7 قطر – برونزية – ميدالية واحدة

وعلى مستوى قارة إفريقيا تتصدر كينيا الترتيب العام.

ترتيب قارة إفريقيا في باريس 2024

1 كينيا – 4 ذهبية و2 فضية و5 برونزية – 11 ميدالية

2 الجزائر – 2 ذهبية و1 برونزية – 3 ميداليات

3 جنوب إفريقيا – ذهبية و3 فضية و2 برونزية - 6 ميداليات

4 إثيوبيا – ذهبية و3 فضية – 4 ميداليات

5 مصر – ذهبية وفضية وبرونزية – 3 ميداليات

6 تونس – ذهبية وفضية وبرونزية – 3 ميداليات

7 بوتسوانا – ذهبية وفضية – ميداليتان

8 أوغندا – ذهبية وفضية – ميداليتان

9 المغرب – ذهبية وبرونزية – ميداليتان

10 كوت ديفوار – برونزية – ميدالية واحدة

11 كاب فيردي – برونزية – ميدالية واحدة

12 زامبيا – برونزية – ميدالية واحدة

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