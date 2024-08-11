سيناريو درامي يغير نتيجة الأولمبياد بالكامل.. منتخب سيدات أمريكا يهزم فرنسا ويحصد ذهبية السلة

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 18:38

كتب : FilGoal

باريس

فاز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة السلة للسيدات على فرنسا في نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس ليحصد الميدالية الذهبية.

ونجحت سيدات أمريكا في هزيمة فرنسا بنتيجة 67-66 في مباراة مثيرة استمرت نتيجتها معلقة حتى صافرة النهاية.

وبذلك يكون منتخب أمريكا لكرة السلة للسيدات والرجال حسم الميدالية الذهبية بالفوز على فرنسا.

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منتخب سيدات أمريكا واصل تألقه وحقق الفوز رقم 61 على التوالي في الأولمبياد.

كما حقق الميدالية الذهبية العاشرة له في تاريخ الأولمبياد.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في النهاية بعدما سجلت لاعبة منتخب فرنسا سلة في الثانية الأخيرة وقدمها ملامسة لخط الثلاثيات بعدة سنتيمترات لتصبح النتيجة 67-66 لصالح أمريكا.

وبالتالي فازت أمريكا بالمباراة وحسمت صدارة ترتيب الجدول العام لأولمبياد باريس متفوقة على الصين بسبب أفضلية الميداليات الفضية بعد التساوي بين أمريكا والصين في عدد الميداليات الذهبية.

وإذا نجحت لاعبة فرنسا في تسجيل اللعبة وقدمها خارج خط الثلاثيات كانت ستذهب المباراة للوقت الإضافي وقد تخسر أمريكا وقتها، وفي هذه الحالة كانت ستحسم الصين صدارة الأولمبياد.

وشهدت المباراة حضور نجوم منتخب أمريكا للرجال وعلى رأسهم ليبرون جيمس لدعم منتخب سيدات بلادهم.

كذلك حضر نجوم منتخب فرنسا للرجال وعلى رأسهم فيكتور ويمبانياما لدعم فريق السيدات.

كرة سلة أولمبياد باريس أمريكا فرنسا
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