هدف الأهلي المحتمل.. بن رمضان يسجل ثنائية ويقود فريقه للفوز في الدوري المجري
الأحد، 11 أغسطس 2024 - 18:19
كتب : FilGoal
قاد لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان فريقه فرينكفاروزي المجري للفوز بثنائية دون رد على ديوسجيوري في الجولة الثالثة من الدوري.
محمد علي بن رمضان
النادي : فرينكفاروزي
وسجل اللاعب التونسي ثنائية فوز فريقه بواقع هدف أول من ركلة جزاء، وهدف ثاني بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع.
وارتبط اسم الدولي التونسي محمد علي بن رمضان بالانضمام إلى الأهلي في الصيف الجاري.
وتشير التقارير إلى رغبة الأهلي في ضم بن رمضان، وأن الأهلي قدما عرضا للنادي المجري للتعاقد مع لاعب منتخب تونس.
بن رمضان البالغ من العمر 24 عاما انضم لصفوف فرينكفاروزي في الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده مع الترجي التونسي.
وارتبط اسم محمد علي بن رمضان في أكثر من فترة انتقالات بالانضمام إلى الأهلي.
ويسعى الأهلي لضم لاعب وسط أجنبي في فترة الانتقالات الحالية لتعويض رحيل المالي أليو ديانج إلى الخلود السعودي.