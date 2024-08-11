"عملت بقوة لأكون هنا".. تشيلسي يعلن التعاقد مع بيدرو نيتو

أعلن نادي تشيلسي التعاقد مع بيدرو نيتو قادما من ولفرهامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب موقع النادي فإن عقد اللاعب يمتد لمدة 7 أعوام.

وقال اللاعب للموقع الرسمي للنادي: "أشعر بالامتنان حقا لانضمامي إلى هذا النادي، لقد عملت بقوة في مسيرتي لأكون هنا وأتطلع باللعب بهذا القميص".

ووفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن الصفقة ستكلف تشيلسي 60 مليون يورو بالإضافة لثلاثة ملايين أخرى كحوافز.

وانضم بيدرو نيتو إلى ولفرهامبتون قادما من لاتسيو في عام 2019.

صاحب الـ24 عاما سجل 14 هدفا وصنع 24 آخرين في 135 مباراة مع ولفرهامبتون.

وخلال الصيف الجاري ضم تشيلسي ثماني صفقات وهم كل من كيرنان ديوسبري هال وفيليب جورجينسين وعوماري كيليمان وآرون أنسيلمينو وريناتو فيجا وسيلي وايلي ومارك جويو وتوسين أدارابيويو.