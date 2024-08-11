سيصبح الأعلى أجرا.. رومانو: مانشستر يونايتد يتفق مع برونو لتجديد عقده

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 18:07

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز

توصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع برونو فيرنانديز لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد برونو الحالي في 2026.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن النادي الإنجليزي اتفق مع اللاعب البرتغالي لتجديد عقده حتى 2027 مع إمكانية تمديده لعام إضافي.

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وشدد رومانو أن برونو سيصبح الأعلى أجرا في الفريق.

وكان كاسيميرو هو الأعلى أجرا في الفريق بتقاضيه 350 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، وبالتالي سيحصل برونو على أجر أكثر من ذلك.

ولعب قائد مانشستر يونايتد في الموسم الماضي 48 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع 13 آخرين.

وانتصر مانشستر سيتي على غريمه مانشستر يونايتد 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في كأس الدرع الخيرية.

ووصل سيتي للقب السابع له.

وتعود المرة الأخيرة التي توج بها سيتي بالبطولة في 2019 عندما فاز على ليفربول بركلات الترجيح.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز مانشستر سيتي
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