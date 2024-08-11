موندو ديبورتيفو: موعد مؤتمر وداع روبيرتو.. وناديه القادم

حدد سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة السابق مؤتمر وداعه بعدما لم يجدد تعاقده.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن النادي الكتالوني سيعقد مؤتمرا صحفيا لوداع اللاعب صاحب المسيرة الكبيرة مع برشلونة.

ومن المقرر أن يكون المؤتمر يوم الثلاثاء المقبل وفقا للصحيفة الإسبانية.

أما مستقبله، فشدد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن فيورنتينا أظهر اهتمامه بالتعاقد مع روبيرتو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد رومانو أن مفاوضات أياكس مستمرة لضم روبيرتو.

ماذا حدث؟

كان اللاعب البالغ من العمر 32 عاما قريبا من البقاء في برشلونة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق أن النادي الكتالوني يقترب من تجديد تعاقد روبيرتو.

وكان ذلك في حالة بقاء تشافي هيرنانديز في تدريب الفريق، لكن رحيله وتولي هانز فليك المسؤولية غير كل شيء.

وتحدث تشافي في أكثر من مناسبة من قبل حول رغبته في بقاء روبيرتو الذي يعتبر قائد داخل وخارج الملعب.

ولم يلعب روبيرتو في أي فريق آخر طوال مسيرته على المستوى الاحترافي.