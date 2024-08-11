"أشوفكم على خير قريبا".. أول تعليق من كريم فؤاد بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

نشر كريم فؤاد تعليقا على إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

كريم فؤاد النادي : الأهلي الأهلي

وتعتبر تلك هي المرة الثانية التي يتعرض فيها كريم فؤاد لقطع في الرباط الصليبي.

وكتب كريم فؤاد عبر حسابه الرسمي:

"كل خسارة دُونَ الجنة ، فهي دُون".

"اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الدنيا دار إبتلاء وشقاء ودائما الإبتلاء يأتي للشخص في الشيء الذي يحبه وطموحه وسعادته فيها".

"ذلك يكون اختبار ليك ماذا ستفعل في هذا الموقف، والاختبار والبلاء يكون له أجر كبير ورفع درجات في الجنة وتكفير ذنوب وأشياء أخرى عظيمة مقابل الصبر على الإبتلاء".

"كان مكتوب لي إصابة في الرباط الصليبي للمرة الثانية، لكن لدي إحساس آخر مع ذلك الإختبار، أنا في نعمة كبيرة جدا والحمد لله ربنا رزقني بإختبار سهل وهين جدا مقابل إبتلاءات أخرى أصعب من ذلك بكثير".

"أحمد الله على الإبتلاء الذي سأحصل منه على أجر كبير وعظيم وهو ليس بالصعوبة القاسية التي يمكن أن تهدّني، أحمد الله وراض ومؤمن جدا أن ربنا يقربني منه بالعبادات والتي منها الصبر والدعاء".

"مستعد للإختبار ومتحمس، مجرد وقت وسأعود للمحاربة من جديد، أراكم على خير قريبا".

وخضع المدافع البالغ 24 عاما لمزيد من الفحوصات للتأكد من الإصابة قبل أن يتم إعلانها بشكل رسمي.

وكشف موقع الأهلي الرسمي على لسان أحمد جاب الله طبيب الفريق عن إثبات الأشعة والفحوصات التي خضع لها كريم فؤاد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

واعتمد الأهلي على كريم فؤاد مؤخرا في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب علي معلول.

وخاض فؤاد 39 مباراة الموسم الجاري سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4.

وفي حال تأكد الإصابة ستكون تلك المرة الثانية التي يتعرض فيها فؤاد لقطع في الرباط الصليبي بعدما تعرض لنفس الإصابة الموسم الماضي.

من هو كريم فؤاد؟

وُلد في مدينة طنطا، وبدأ مسيرته مع ناشئين نادي النجوم حتى وصل للفريق الأول.

في 2020 انتقل لإنبي معارا وخلال تلك الفترة قدم أداءً رائعا بالإضافة للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 ولفت نظر الأهلي الذي تعاقد معه عقب نهاية الموسم.

جميع أشقاء كريم فؤاد مارسوا كرة القدم لذلك فهو يحصل على آرائهم قبل أي خطوة تتعلق بمسيرته.

كاد أن يذهب إلى بنفيكا لقضاء فترة معايشة ولكن حظر السفر بسبب انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك.

يجيد كريم اللعب كظهير أيمن أو أيسر، كما يجيد اللعب كجناح.

مع بداية الموسم الماضي قرر مارسيل كولر تغيير مركزه من ظهير إلى جناح وهو ما شهدت تألقا كبيرا منه على مستوى تسجيل الأهداف والصناعة ولكنه بعد 12 مباراة من الموسم تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة بيراميدز.