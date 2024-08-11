الأهلي يعلن إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي

أعلن أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي.

كريم فؤاد النادي : الأهلي الأهلي

وتعتبر تلك هي المرة الثانية التي يتعرض فيها كريم فؤاد لقطع في الرباط الصليبي.

وأصيب فؤاد في الدقيقة 12 من عمر مواجهة الأهلي ضد سموحة الأخيرة وخرج وعوضه محمد هاني في اللقاء المؤجل من الجولة 24.

وخضع المدافع البالغ 24 عاما لمزيد من الفحوصات للتأكد من الإصابة قبل أن يتم إعلانها بشكل رسمي.

وكشف موقع الأهلي الرسمي على لسان أحمد جاب الله طبيب الفريق عن إثبات الأشعة والفحوصات التي خضع لها كريم فؤاد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

واعتمد الأهلي على كريم فؤاد مؤخرا في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب علي معلول.

وخاض فؤاد 39 مباراة الموسم الجاري سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4.

وفي حال تأكد الإصابة ستكون تلك المرة الثانية التي يتعرض فيها فؤاد لقطع في الرباط الصليبي بعدما تعرض لنفس الإصابة الموسم الماضي.

من هو كريم فؤاد؟

وُلد في مدينة طنطا، وبدأ مسيرته مع ناشئين نادي النجوم حتى وصل للفريق الأول.

في 2020 انتقل لإنبي معارا وخلال تلك الفترة قدم أداءً رائعا بالإضافة للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 ولفت نظر الأهلي الذي تعاقد معه عقب نهاية الموسم.

جميع أشقاء كريم فؤاد مارسوا كرة القدم لذلك فهو يحصل على آرائهم قبل أي خطوة تتعلق بمسيرته.

كاد أن يذهب إلى بنفيكا لقضاء فترة معايشة ولكن حظر السفر بسبب انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك.

يجيد كريم اللعب كظهير أيمن أو أيسر، كما يجيد اللعب كجناح.

مع بداية الموسم الماضي قرر مارسيل كولر تغيير مركزه من ظهير إلى جناح وهو ما شهدت تألقا كبيرا منه على مستوى تسجيل الأهداف والصناعة ولكنه بعد 12 مباراة من الموسم تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة بيراميدز.