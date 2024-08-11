أولمبياد باريس - ثنائي الدنمارك الذهبي ينهى مسيرته بذهبية اليد

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 16:21

كتب : FilGoal

مايكل هانسن لاعب منتخب الدنمارك - كرة يد

توج منتخب الدنمارك يوم الأحد بذهبية كرة اليد في أولمبياد باريس 2024 على حساب المنتخب الألماني.

وحصدت الدنمارك الميدالية الذهبية بعد الفوز الكاسح على ألمانيا بنتيجة 39-26.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتفوق الدنمارك 21-12.

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المباراة كانت الأخيرة للثنائي الذي تألق كثيرا، ميكيل هانسن ونيكلاس لاندين، قبل الاعتزال دوليا.

يذكر أن المنتخب الدنماركي قد خسر نهائي أولمبياد طوكيو 2020 أمام فرنسا.

وبذلك نال المنتخب الألماني الميدالية الفضية.

فيما حصد منتخب إسبانيا لرجال كرة اليد الميدالية البرونزية بعد التغلب على سلوفينيا.

ونجح الماتادور الإسباني في خطف الفوز بنتيجة 23-22 ليحصد الميدالية البرونزية.

وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بنتيجة 12-12 قبل أن يتفوق منتخب إسبانيا بفارق هدف.

وكان منتخب إسبانيا قد أقصى المنتخب المصري من ربع النهائي.

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