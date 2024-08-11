أولمبياد باريس - إبتسام زايد تنهي المشاركات المصرية بالمركز 21 في الدراجات

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 16:10

كتب : محمد سمير

إبتسام زايد - دراجات

أنهت إبتسام زايد المشاركات المصرية في أولمبياد باريس 2024 بمنافسات الدراجات.

واحتلت إبتسام زايد المركز 21 من أصل 22 لاعبة في سباق أمونيوم.

وحققت إبتسام زايد 15 نقطة بعد خوض 4 سباقات.

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وتفوقت إبتسام زايد فقط على فيكتوريا فوينتيس لاعبة المكسيك والتي حلت أخيرة برصيد -32 نقطة.

وتشارك إبتسام زايد في الأولمبياد للمرة الثالثة على التوالي.

وكانت أول مصرية تشارك في منافسات الدراجات بالأولمبياد.

من هي إبتسام زايد

مواليد 25 سبتمبر 1996 بمدينة السويس.

متزوجة من ياسين شعلال بطل الدراجات الجزائري في 2022.

تخرجت من المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية.

بدأت رياضة ركوب الدراجات في سن السابعة قبل أن تحترف الرياضة بجدية منذ سن 13 عاما بنادي المؤسسة العسكرية في السويس.

لعبت أكثر من رياضة في سن السابعة مثل الكيك بوكسينج والفنون القتالية ثم السباحة قبل أن يقترح عليها مدربها الانتقال إلى الدراجات عندما وصلت لعمر 13 عاما.

كانت أول مصرية تشارك في منافسات الدراجات عندما تأهلت في ريو 2016، وتلعب بالأولمبياد للمرة الثالثة على التوالي.

تعرضت لكسر في الترقوة أوائل 2016 وتسبب ذلك في خضوعها لعملية جراحية.

وفي أولمبياد طوكيو سقطت من دراجتها أثناء السباق بعد الاصطدام مع لاعبة أخرى في حادث تسبب في سقوط 9 لاعبات ولم تستكمل السباق الرابع لسقوطها مجددا لتخرج من المنافسات.

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