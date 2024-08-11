اللجنة الأولمبية الإفريقية: مصر ستتقدم بطلب لاستضافة أولمبياد 2036 أو 2040

أوضح مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية أن مصر ستتقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية في عام 2036 أو 2040.

وشدد الجزائري على أن تحسن البنية التحتية والمرافق الرياضية في البلاد أمر أساسي لنجاح الملف الإفريقي.

وقال براف في مؤتمر صحفي يوم الأحد: "مصر ستتقدم بطلب لاستضافة أولمبياد 2036 أو 2040".

وأضاف "هناك حاجة إلى النظر في وضع البنية التحتية مثل الطرق والمطارات. ومصر لديها إمكانات مهمة في مجال البنية التحتية".

وتابع "قارة إفريقيا لديها فرصة لتنظيم الأولمبياد، ومن المرجح أن تنظم الألعاب في عام 2040".

ويتوقع أن تعتمد مصر على المدينة الأولمبية الدولية التي تم بناءها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر براف أن مدينة كيب تاون الجنوب إفريقية تدرس التقدم بطلب لاستضافة الألعاب الأولمبية.

يذكر أن القارة الإفريقية لم تستضيف الأولمبياد من قبل.

جدير بالذكر أن مدينة لوس أنجلوس الأمريكية ستستضيف أولمبياد 2028.

على أن تستضيف مدينة برزبين الأسترالية نسخة 2032.

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