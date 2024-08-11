أولمبياد باريس - ملك إسماعيل تنهي نهائي الخماسي الحديث بأداء جيد بعمر 19 عاما

نجحت ملك إسماعيل لاعبة الخماسي الحديث في تقديم أداء جيد بعمر 19 عاما في منافسات النهائي.

وكانت ملك قد تأهلت إلى النهائي لتضمن مكانها بين أفضل 18 لاعبة من أصل 36 مشاركات.

وحسمت ملك المركز 12 في نهاية منافسات الخماسي بمشاركتها الأولى بالأولمبياد.

وتقدمت ملك عقب منافسات الفروسية إلى المركز الحادي عشر برصيد 503 نقطة بعدما جمعت 293 من 300 نقطة.

وحققت ملك رقما جيدا في منافسات السباحة برصيد 277 نقطة لتتقدم إلى المركز التاسع بـ 782 نقطة.

ودخلت ملك إسماعيل منافسات الجري والرماية "الليزر رن" بعد دقيقة وثانيتين بناء على ترتيبها في المسابقات السابقة.

وأنهت ملك إسماعيل في النهاية السباق بالمركز 12 برصيد 1395 نقطة.

من هي ملك إسماعيل

مواليد 9 يونيو 2005، تخرجت من الثانوية العامة بمجموع 90% بعد إضافة الحافز الرياضي.

بدأت ممارسة السباحة بعمر 4 سنوات مع شقيقها قبل أن يعرفه المدرب على الخماسي الحديث لتشركها والدتها في اللعبة لتضيف الجري مع السباحة في البداية.

والدتها كانت تدعمها للاستمرار في الرياضة وعدم التوقف بسبب الدراسة عن طريق تنسيق مواعيد تدريباتها وبطولاتها مع دروسها.

كانت تتدرب 3 مرات في الأسبوع فقط بسبب دراسة الثانوية العامة.

حققت بطولة إفريقيا 2023 وتفاجأت خلال البطولة تصدرها مسابقة السلاح.

حصلت على لقب أفضل ناشئة في العالم عام 2023.