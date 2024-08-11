توماس باخ: لن أستمر في رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية

أكد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أنه لن يسعى إلى البقاء في منصبه لولاية ثالثة.

ويقود الألماني البالغ من العمر 70 عاما اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 2013.

وأوضح باخ أنه لن يحاول تمديد ولايته بتغيير الميثاق الأولمبي الذي يحد من مدة الرئيس بحد أقصى 12 عامًا في المنصب.

وقال باخ في جلسة لأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية قبل ختام أولمبياد باريس: "الزمن الجديد يدعو إلى قادة جدد".

وأضاف "أعلم أنني بهذا القرار أخيب آمال الكثير منكم، لكنه في مصلحة حركتنا الأولمبية الحبيبة".

وسيتم انتخاب خليفة باخ خلال الدورة 143 للجنة الأولمبية الدولية في اليونان في الفترة من 18 إلى 21 مارس 2025.

وسيتولى خليفته المنصب في يونيو التالي.

وسيبدأ الصراع على خلافة باخ الآن.