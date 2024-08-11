ثنائي برشلونة يعود للتدريبات بعد ساعات من التتويج بذهبية الأولمبياد

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 13:59

كتب : FilGoal

إسبانيا

عاد الثنائي إريك جارسيا وباو كوبارسي إلى تدريبات برشلونة بعد ساعات من التتويج بذهبية أولمبياد باريس مع منتخب إسبانيا.

وفاز منتخب إسبانيا على منافسه فرنسا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما في نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتوج الثنائي بالميدالية الذهبية مساء الجمعة، قبل أن يشهد مران الأحد الصباحي عودة إريك جارسيا وباو كوبارسي.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - رئيس البعثة الطبية يكشف موقف سارة والجندي من حمل علم مصر رغم إمكانية الاعتذار أولمبياد باريس - إسبانيا تحصد برونزية اليد بعد فوز قاتل على سلوفينيا أولمبياد باريس - كيشو لـ في الجول: سأقاضي كل من ظلمني.. ومسيرتي مستمرة أولمبياد باريس - إيمان خليف تطالب بفتح تحقيق جنائي حول حملات الكراهية التي طالتها

Image

ويستعد برشلونة لانطلاق الدوري الإسباني ضد فالنسيا السبت المقبل.

وحصد منتخب إسبانيا الميدالية الذهبية ضد أصحاب الأرض.

وللمرة الأولى يحرز منتخب إسبانيا الميدالية الذهبية منذ أولمبياد 1992، وإجمالا حصلت إسبانيا على ميداليتين ذهبتين و3 مرات ميدالية فضة في 1920 و2000 و2020.

وعلى الجانب الآخر المرة الأخيرة التي حصلت فيها فرنسا على الميدالية الذهبية عام 1984، والفضة في 1900.

وبالتالي فضت الشراكة بين إسبانيا وفرنسا في عدد الميداليات الذهبية.

إسبانيا برشلونة إريك جارسيا باو كوبارسي
نرشح لكم
سبورت: نيكو ويليامز وافق على الانتقال لـ برشلونة.. والموعد المحتمل لضمه موندو ديبورتيفو: موعد مؤتمر وداع روبيرتو.. وناديه القادم مرموش يسجل في خسارة فرانكفورت من فالنسيا قبل بداية المباريات الرسمية سبورت: بورنموث يتفق مع برشلونة على ضم أراوخو أولمو: أقدر الجهد الذي بذله برشلونة لضمي.. وسننافس على كل شيء أتلتيكو مدريد يعلن وصول جالاجر لإتمام انتقاله من تشيلسي بعد غياب 10 سنوات.. داني أولمو ينضم إلى برشلونة مؤتمر جوارديولا: ألفاريز هو من طلب الرحيل.. ورودري سيغيب عن لقاء يونايتد
أخر الأخبار
سويلم: تشفير الدوري بـ200 جنيه سيحقق عوائد مالية 3 مليار 15 دقيقة | الدوري المصري
رابطة الأندية تكشف موعد تسليم درع الدوري لـ الأهلي 28 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر قمصان: أشكر الأهلي لمنحي الثقة لقيادة الفريق في باقي الدوري 49 دقيقة | الدوري المصري
هاتريك ماييلي يقربه من أبو علي.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
أحمد سالم: الزمالك سيحاول التوصل لاتفاق بالتصالح مع أسرة الفقيد في حادث فتوح ساعة | الدوري المصري
العقدة مستمرة منذ 3505 يوما.. بيراميدز يفوز على الجيش وهاتريك من ماييلي ساعة | الدوري المصري
الأهلي يعادل أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ الدوري.. و3 أرقام منتظر تحطيمها ساعة | الدوري المصري
الـ21 على التوالي.. قمصان والبدلاء يقودان الأهلي للفوز على زد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 3 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 4 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة