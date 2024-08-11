ثنائي برشلونة يعود للتدريبات بعد ساعات من التتويج بذهبية الأولمبياد

عاد الثنائي إريك جارسيا وباو كوبارسي إلى تدريبات برشلونة بعد ساعات من التتويج بذهبية أولمبياد باريس مع منتخب إسبانيا.

وفاز منتخب إسبانيا على منافسه فرنسا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما في نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتوج الثنائي بالميدالية الذهبية مساء الجمعة، قبل أن يشهد مران الأحد الصباحي عودة إريك جارسيا وباو كوبارسي.

ويستعد برشلونة لانطلاق الدوري الإسباني ضد فالنسيا السبت المقبل.

وحصد منتخب إسبانيا الميدالية الذهبية ضد أصحاب الأرض.

وللمرة الأولى يحرز منتخب إسبانيا الميدالية الذهبية منذ أولمبياد 1992، وإجمالا حصلت إسبانيا على ميداليتين ذهبتين و3 مرات ميدالية فضة في 1920 و2000 و2020.

وعلى الجانب الآخر المرة الأخيرة التي حصلت فيها فرنسا على الميدالية الذهبية عام 1984، والفضة في 1900.

وبالتالي فضت الشراكة بين إسبانيا وفرنسا في عدد الميداليات الذهبية.

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