خبر في الجول - عبد الواحد السيد يصل إلى نيابة برج العرب لمتابعة موقف فتوح

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 13:16

كتب : FilGoal

أحمد فتوح

وصل عبد الواحد السيد مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الزمالك إلى نيابة برج العرب لمتابعة موقف أحمد فتوح.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وصدر قرار بإحالة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك إلى النيابة العامة.

جاء ذلك إثر حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته.

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وأسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة.

وعلم FilGoal.com أن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك يصل إلى نيابة برج العرب لمتابعة موقف أحمد فتوح.

ولم يعرض اللاعب على النيابة حتى الآن.

وكان فتوح في طريقه عائدا إلى القاهرة، رفقة زميله حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.

وأحيل فتوح إلى النيابة بينما غادر صبحي، نظرا لأن السيارة هي سيارة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، ولأنه لم يكُن على مقعد القيادة.

وتم التحفظ على فتوح في قسم شرطة العلمين لحين عرضه على النيابة.

الزمالك أحمد فتوح النيابة العامة
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