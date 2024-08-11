أولمبياد باريس - رئيس البعثة الطبية يكشف موقف سارة والجندي من حمل علم مصر رغم إمكانية الاعتذار

كشف حسن كمال رئيس اللجنة الطبية بالبعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 عن موقف البطلين أحمد الجندي وسارة سمير من حمل علم مصر في افتتاح الأولمبياد رغم إمكانية اعتذارهما لأسباب كشف عنها.

وحمل البطلان علم مصر في الافتتاح قبل التتويج بذهبية الخماسي الحديث وفضية رفع الأثقال في اليوم قبل الأخير للمنافسات.

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وقال كمال عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "حين تم تبليغ أحمد الجندي بأنه سيحمل العلم في الافتتاح كان في معسكر في دولة أخرى، حضر لحمل العلم وسافر في اليوم التالي إلى المعسكر".

وأضاف "كان من الممكن أن يعتذر عن الحضور أو يفضل البقاء في فرنسا، لكنها عقلية وشخصية البطل، وفي نفس الوقت احترامه لبلده وتقديره لرفع علمها".

وتابع "أما بالنسبة لسارة سمير فقد أصيبت في رسغ أيدها قبل اللعب بخمسة أيام، وحين وصلت إلى عيادة البعثة كانت أول كلمة قالتها لي (لو سمحت يا دكتور ما تقولش للمدربين)، حين سألتها عن السبب فقالت بالحرف (بيقلقوا عليا جامد وأنا مش عاوزاهم يقلقوا)".

وأكمل "حين قلت لها ألا تشعرين بالقلق؟ قالت لا.. فقط أعطني الضوء الأخضر وسأحمل العلم".

وأتم "كان من الممكن أن يعتذر أحمد عن طابور العرض وكان الجميع سيقدر ذلك، وكان من الممكن أن تعلن سارة إصابتها من أجل التعاطف معها في حالة الخسارة، لكن الأبطال والناس مثل الميداليات معادن والثنائي من الذهب الخالص".

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