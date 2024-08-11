أولمبياد باريس - إسبانيا تحصد برونزية اليد بعد فوز قاتل على سلوفينيا

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 12:46

كتب : محمد سمير

منتخب إسبانيا - كرة يد

حصد منتخب إسبانيا لرجال كرة اليد الميدالية البرونزية بعد التغلب على سلوفينيا.

ونجح الماتادور الإسباني في خطف الفوز بنتيجة 23-22 ليحصد الميدالية البرونزية.

وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بنتيجة 12-12 قبل أن يتفوق منتخب إسبانيا بفارق هدف.

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وشهدت الثواني الأخير من المباراة إثارة كبرى بعد التعادل 21-21.

وتقدم منتخب إسبانيا بنتيجة 23-21 في الدقائق الأخيرة قبل أن تقلص سلوفينيا الفارق إلى 22-23.

ومع آخر 20 ثانية أصبحت الكرة مع منتخب سلوفينيا بحثا عن التعادل.

لكن تألق فارجاس حارس مرمى منتخب إسبانيا بالتصدي ليهدي بلاده الميدالية البرونزية.

وكان منتخب إسبانيا قد أقصى المنتخب المصري من ربع النهائي.

وتعتبر تلك الميدالية هي الثانية على التوالي لمنتخب إسبانيا في كرة اليد أولمبيا والخامسة تاريخيا.

ولم يحصد منتخب إسبانيا سوى الميدالية البرونزية في تاريخه الأولمبي.

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