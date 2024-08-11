شكوك حول مشاركة تاليسكا مع النصر في السوبر السعودي

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر أمام التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أنه على الرغم من تواجد تاليسكا في عيادة النادي مساء السبت والتدرب فرديا مع المعد البدني غير أن مشاركته ممكنة ضد التعاون.

وخضع اللاعب البرازيلي لفحوصات، ثم أدى تمارين مع المعد البدني، اختتمها بملامسة الكرة.

وأوضح التقرير أن تاليسكا تجاوز تبعات شد عضلة الفخذ الخلفية، الذي تعرَّض له خلال المباراة الودية بين النصر وغرناطة الإسباني، الأحد الماضي، ضمن معسكر الإعداد الخارجي.

في سياقٍ متصلٍ، خاض البرازيلي ماتيوس بينتو، حارس المرمى، التدريبات دون متاعب، وأبدى جاهزيةً تامةً للمشاركة أمام التعاون، الأربعاء المقبل.

الحارس المنضم للنصر في الصيف الجاري، عاد للتو من إصابةٍ عضليةٍ، داهمته خلال تجريبية الفريق ضد فارينزي البرتغالي، 20 يوليو الماضي.

بدورهما، أدى المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمدافع الإسباني إيميريك لابورت، الحصة التدريبية كاملةً، في مؤشرٍ على اكتمال جاهزيتهما بدنيًّا وفنيًّا.

وتأخَّر انضمام رونالدو وزميله إلى فترة الإعداد لمنحهما إجازةً عقب بطولة يورو 2024، ودخلا في التدريبات تدريجيًّا حتى تمكَّنا من إكمالها.

video:1