أولمبياد باريس - كيشو لـ في الجول: سأقاضي كل من ظلمني.. ومسيرتي مستمرة

أعرب محمد إبراهيم "كيشو" لاعب المصارعة المصري عن استياءه من تناول الإعلام لأزمته في فرنسا وأكد عن قراره بمقاضاة كل من تحدث عنه بصورة سيئة.

وقال محمد إبراهيم كيشو لـ FilGoal.com عقب عودته إلى القاهرة: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني، عدت إلى مصر بسلام وأمان وكل من شهّر بي لن أتركه وسأقاضيه".

وأضاف "تفاجأت برد فعل الناس وعدم انتظارهم للتحقيقات وظهور الحقيقة، لكن الحمد لله تم إظهار الحقيقة بتأكيد من الشرطة الفرنسية نفسها".

وشدد كيشو "حزين جدا من ردود أفعال الإعلام المصري، وتحدث معي سفير مصر بفرنسا وأبلغني ببدء خطوات رد اعتبار لي ضد من شهّر بي وأنوي استكمال ذلك بعد عودتي لمصر".

وكشف "أنا أعيش في أوروبا تقريبا وأتواجد في مصر بشكل أقل وأعلم جيدا القوانين هناك، وأخلاقي لا تسمح لي بفعل مثل ذلك".

وأوضح المصارع المصري "أكثر ما صدمني الإعلام المصري ولم أتوقع أن يفعلوا ذلك لكن ربنا كبير".

أما عن مشواره في الأولمبياد فأجاب "تعرضت لخسارة صعبة وغير متوقعة وهذه تدابير من الله لكن القادم أفضل وإن شاء الله أعوض ذلك".

وواصل "تأهلت من آخر وأصعب محطة تأهيل وهذه ثاني مرة لي من نفس الطريق، ولن يشعر بمشواري إلا إذا كان رياضي مثلي".

وكشف كيشو "أشرف صبحي لم يتركني منذ علمه بالخبر بجانب السفير المصري في فرنسا، وأشكرهم على دعمي وثقتهم في".

وشدد "نصيحتي للناس ألا يحكموا على أحد إلا بعد معرفة الحقيقة كاملة، الحكم الآن عن طريق الأخبار فقط دون علم تفاصيل، ماذا استفدت من تشويه صورتي؟ والآن سيغيرون كلامهم بعد ظهور برائتي، كل ما أطلبه على الأقل الانتظار للنتيجة ثم الحكم".

وأعلن المصارع المصري "سأقاضي الإعلام والصحافة المصرية ولن أترك حقي، أشعر بصدمة كبيرة من إعلاميين كبار كان من المفترض دعمي والسؤال عن تفاصيل ما حدث معي".

وأضاف "التشهير الذي حدث لي بعد تلك الواقعة غير الحقيقية لم يحدث لي بعد تتويجي بميدالية أولمبية، تم ذكر اسمي بصورة أكبر بعد هذا الموقف، ولولا ثقتي في نفسي وأخلاقي كنت سأتعرض لأزمة".

"وأتوجه بالشكر لكل من دعمني ووثق في كيشو".

وكشف صاحب برونزية أولمبياد طوكيو "لم أعتزل ومستمر في مسيرتي وسأستعد لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 وما بعدها إن شاء الله، لازلت 26 عاما وطريقي طويلا في الملاعب وإن شاء الله أعوض بميداليات وذلك الموقف لن يوقف مسيرتي".

واختتم كيشو تصريحاته "أكثر ما كنت أحمل همه هو وقع الخبر على والدتي، وكنت أشعر بها (وقلبي وجعني عليها) لكن الحمد لله ربنا كبير".

video:1

ماذا حدث؟

كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن احتجاز مصارع مصري بتهمة التحرش الجنسي.

وأكدت قناتا بي إف إم وراديو مونت كارلو الواقعة باحتجاز اللاعب في قسم الدائرة 13 في باريس.

وأشار التقرير إلى لعب المصارع المصري منافساته بالفعل وتم ضبطه في حالة سُكر والتحرش بإمرأة أثناء مغادرته مقهى الساعة 4:30 فجرا.

ولم يذكر التقرير في بادئ الأمر اسم المصارع المصري.

وبعد عدة ساعات ذكرت الصحيفة الفرنسية أن اللاعب هو محمد السيد "كيشو" صاحب برونزية أولمبياد طوكيو.

وقررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس تحويل المصارع محمد إبراهيم "كيشو" إلى لجنة التقيم للتحقيق فيما نسب إليه من تصرفات غير مسؤولة وذلك بعد انتهاء مشاركته في أولمبياد باريس 2024 وقبل ساعات من عودته لمصر.

وكلف ياسر إدريس في بيان رسمي من اللجنة الأولمبية كل من علاء جبر رئيس البعثة المصرية ونائبه عبد العزيز غنيم للتحقيق في غياب اللاعب.

وأوضح رئيس اتحاد المصارعة أن اللاعب غادر مقر البعثة بإذن من رئيس وفد المصارعة لمشاهدة المباراة النهائية للمصارعة في وزنه، ولم يعد لمقر البعثة وأغلق هاتفه.

وطلب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لجنة الهيئات والأندية والقيم بالتطبيق الصارم للوائح في حق اللاعب وأي مسؤول آخر في وفد المصارعة تثبت مسؤوليته عن تلك التصرفات.

وفي حالة ثبوت مخالفة اللاعب فإن العقوبة قد تصل إلى الشطب النهائي واستبعاده ممن ممارسة اللعبة محليا ودوليا، لكنه اعلنت منذ قليل براءته من التهمة.

قبل أن تعلن الأولمبية المصرية براءة كيشو وخروجه لعدم وجود إدانة ضده.