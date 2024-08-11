سلة - ليبرون جيمس يستبعد إمكانية المشاركة في أولمبياد 2028

استبعد ليبرون جيمس نجم المنتخب الأمريكي لكرة السلة إمكانية مشاركته في أولمبياد 2028 الذي سيقام في لوس أنجلوس.

وقاد جيمس منتخب بلاده للفوز بذهبية مسابقة كرة السلة في أولمبياد باريس 2024 على حساب فرنسا، وتوج بثالث لقب أولمبي في مسيرته.

وقال ليبرون في تصريحات للصحفيين: "لا أستطيع أن أرى نفسي أشارك في أولمبياد لوس أنجلوس 2028. لكنني لم أرَ نفسي ألعب في أولمبياد باريس 2024 أيضًا".

وأضاف البالغ من العمر 39 عاما "بعد 4 سنوات من الآن، لا أستطيع أن أرى ذلك".

حصد جيمس جائزة أفضل لاعب في مسابقة كرة السلة بالأولمبياد.

وسجل ليبرون 14 نقطة وقدم 10 تمريرات حاسمة خلال المباراة النهائية التي تألق فيها زميله ستيفن كيري.

وقاد ستيفن كيري منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للفوز بذهبية كرة السلة للرجال في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، بعد الفوز على فرنسا المستضيف بنتيجة 98-87.

وتوج منتخب أمريكا بالميدالية الذهبية في الأولمبياد للمرة رقم 17 في التاريخ والخامسة على التوالي.

وتألق ستيف كيري نجم جولدن ستيت واريورز في النهائي وسجل 24 نقطة منها 8 ثلاثيات، وبينهما 4 ثلاثيات متتالية في الدقائق الأخيرة، ليقود أمريكا للذهبية.

وتعد الميدالية الذهبية للأولمبياد هي الأولى للنجم ستيفن كيري مع أمريكا، بينما هي الرابعة لـ كيفين دورانت على التوالي مع أمريكا.

وخاض منتخب أمريكا أولمبياد باريس بفريق الأحلام بقيادة ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز.

بالإضافة إلى ستيف كيري، وكيفين دورانت نجم فينيكس صنز وجويل إمبيد نجم فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.

وكانت القائمة المدججة بالنجوم كالتالي:

◾ليبرون جيمس – لوس أنجلوس ليكرز.

◾ستيفن كيري – جولدن ستيت واريورز.

◾كيفين دورانت – فينيكس صنز.

◾جويل إمبيد – فيلادلفيا سيفينتي سيكسرز.

◾جايسون تايتوم – بوسطن سيلتيكس.

◾ديفن بوكر – فينيكس صنز.

◾جرو هوليداي – بوسطن سيلتيكس.

◾أنتوني ديفيز – لوس أنجلوس ليكرز.

◾أنتوني إدواردز – مينيسوتا تمبرولفوز.

◾بام أديبايو – ميامي هيت.

◾تايريس هاليبيرتون – إنديانا بيسيرز.

◾ديريك وايت – بوسطن سيلتيكس.