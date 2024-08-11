أولمبياد باريس - إيمان خليف تطالب بفتح تحقيق جنائي حول حملات الكراهية التي طالتها

تقدمت البطلة الجزائرية إيمان خليف بشكوى للقضاء الفرنسي بشأن حملات الكراهية التي طالتها خلال مشاركتها في أولمبياد باريس 2024.

وحصدت الجزائرية الميدالية الذهبية لوزن 66 كجم بالفوز في النهائي على لو لانج بنتيجة بتقييم الحكام 5-0.

وذكرت جريدة النهار الجزائرية أن إيمان خليف وكلت المحامي نبيل بودي لتقديم شكوى أمام مركز مكافحة الكراهية الإلكتروني التابع لمكتب المدعي العام في باريس.

كما أصدر المحامي بودي بيانا عبر حسابه الشخصي على إكس كشف فيه عن تقديم شكوى لفتح تحقيق جنائي حول مصدر حملة الكراهية ضد إيمان خليف.

وقال المحامي بودي إن الشكوى تم تقديمها يوم الجمعة مباشرة بعد فوز إيمان بالميدالية الذهبية، وهي التي تعرضت لعملية إعدام رقمي من دون محاكمة.

إلى جانب ذلك، أضاف المحامي بودي، أن التحقيق الجنائي سيحدد من بدأ حملة الكراهية و العنصرية و سيتعين عليه أيضا التركيز على من قام بتغذية ما حدث.

ونجحت الجزائر تحصد ذهبيتين في نسخة أولمبية واحدة منذ أتلانتا 1996.

وتعد تلك الذهبية السابعة لـ الجزائر في الأولمبياد، والثانية في باريس 2024، كما وصلت الجزائر لـ 19 ميدالية متنوعة.

وأصبحت الجزائر في صدارة الدول العربية بترتيب باريس 2024 برصيد ذهبيتين.