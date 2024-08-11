جارديان: لاعب ليفربول يخضع للكشف الطبي مع برينتفورد

يخضع فابيو كارفايو جناح ليفربول للكشف الطبي مع برينتفورد بعدما توصل الأخير لاتفاق مع الحمر على ضمه، حسب جريدة ذا جارديان.

وأوضح التقرير أن نادي برينتفورد توصل لاتفاق مع نظيره ليفربول للتعاقد مع فابيو كارفايو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب الصحيفة فإن ليفربول وافق على بيع الجناح البرتغالي مقابل 27 مليون جنيه استرليني.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي يوم الأحد.

واتفق برينتفورد مع كارفايو على بنود العقد إذ سيمتد لمدة 5 أعوام وفقا للتقارير.

وقضى اللاعب البرتغالي الموسمين الماضيين معارا إلى لايبزيج الألماني ثم هال سيتي بالترتيب حتى عاد الصيف الجاري إلى ليفربول، ليقرر بيعه بشكل نهائي.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في 35 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع هدفين آخرين.

وكان ليفربول قد تعاقد معه في صيف 2022 مقابل 5.9 مليون يورو قادما من فولام.