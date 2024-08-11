مواعيد مباريات الأحد 11 أغسطس 2024.. مؤجلتان بالدوري وانطلاق دوريي قطر وتركيا

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 10:40

كتب : FilGoal

الأهلي

يشهد اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024 مؤجلتين في مسابقة الدوري المصري.

بينما في نفس التوقيت تنطلق منافساتي الدوري القطري والتركي للموسم الجديد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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الدوري المصري

يلعب الأهلي أمام زد في المباراة المؤجلة من الجولة 25 بالمسابقة.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة في تمام التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما يحل بيراميدز ضيفا على فريق طلائع الجيش في نفس التوقيت على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري التركي

تنطلق منافسات الدوري التركي للموسم الجديد بمواجهة مصرية.

ويحل طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه محمود تريزيجيه ضيفا على سيفاس سبور في السابعة والربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 8.

الدوري القطري

تنطلق منافسات دوري نجوم قطر اليوم الأحد بمباراتين.

ويستضيف الوكرة الذي يلعب ضمن صفوفه حمدي فتحي فريق الأهلي في السادسة والنصف مساء.

الأولمبياد

تختتم دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 مساء اليوم الأحد.

ويقام حفل الختام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب منتخب الدنمارك أمام ألمانيا في الثانية والنصف عصرا في نهائي منافسات كرة اليد.

الدوري المصري أولمبياد باريس الأهلي بيراميدز
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