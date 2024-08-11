إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة
الأحد، 11 أغسطس 2024 - 05:18
كتب : FilGoal
صدر قرار بإحالة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك إلى النيابة العامة.
أحمد فتوح
النادي : الزمالك
جاء ذلك إثر حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته.
وأسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة.
وكان فتوح في طريقه عائدا إلى القاهرة، رفقة زميله حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.
وأحيل فتوح إلى النيابة بينما غادر صبحي، نظرا لأن السيارة هي سيارة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، ولأنه لم يكُن على مقعد القيادة.
وتم التحفظ على فتوح في قسم شرطة العلمين لحين عرضه على النيابة.
نرشح لكم
الزمالك: تلقينا عرضا من نيوم السعودي لضم زيزو قائمة بيراميدز – عودة الشيبي وغياب رمضان صبحي قبل مواجهة طلائع الجيش مران الأهلي - تصعيد دفعة كبيرة من الناشئين لمواجهة زد مودرن سبورت يعلن تجديد عقد طلعت يوسف خبر في الجول – حسام أشرف يتلقى 3 عروض عربية.. وموقف الزمالك يحيى عطية الله: سعيد بدعم جمهور الأهلي.. وأتمنى السير على خطى معلول خبر في الجول – القادسية الكويتي ينافس البنك الأهلي لضم عبد الكبير الوادي خبر في الجول - عرض من بتروجت لضم مهاب ياسر من الزمالك.. موقف اللاعب