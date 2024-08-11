إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 05:18

كتب : FilGoal

أحمد فتوح مع الزمالك أمام الهلال

صدر قرار بإحالة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك إلى النيابة العامة.

جاء ذلك إثر حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته.

وأسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة.

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وكان فتوح في طريقه عائدا إلى القاهرة، رفقة زميله حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.

وأحيل فتوح إلى النيابة بينما غادر صبحي، نظرا لأن السيارة هي سيارة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، ولأنه لم يكُن على مقعد القيادة.

وتم التحفظ على فتوح في قسم شرطة العلمين لحين عرضه على النيابة.

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