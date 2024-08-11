أولمبياد باريس - الجندي: كنت موفقا.. وهذا التعديل يحفزني لميدالية لوس أنجلوس 2028

أبدى أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024.

وقال الجندي في تصريحاته لقنوات بي إن سبورتس: "هذا كرم وتوفيق كبير من الله. كان هدفي في هذه البطولة ألا أثق لسباق الليزر متأخرا مثل طوكيو، والحمد لله كنت موفقا في السلاح وتمكنت من التساوي في الصدارة مع اللاعب الأوكراني".

وأضاف "في نصف النهائي حدث موقف في الفروسية أخافنا جميعا ولكني سيطرت على الحصان. كان جرس إنذار حتى لا نطمئن لكل شيء وتعلمنا من خطأ الأمس".

وأكمل "كنت موفقا طوال اليوم من الفروسية للسباحة وسباق الجري وكذلك الرماية".

وعن الإصابة التي تعرض لها قبل الأولمبياد قال قال: "قبل شهرين لم أتمكن من إكمال بطولة العالم بسبب خلع في الكتف، الأمر ذاته حدث في طوكيو وخضعت لجراحة قبل عامين ثم تكرر الأمر في التدريب الأخير على الفروسية قبل بطولة العالم، وعدت وتجدد الخلع مجددا".

وعن الأولمبياد القادم قال: "دورة لوس أنجلوس ستختلف لأن الفروسية ستُلغى ويحل بدلا منها لعبة الموانع، وأتطلع لتحقيق ميدالية في الأولمبياد بلعبة مختلفة وجديدة".

ونجح أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث في التتويج بالميدالية الذهبية بأولمبياد باريس في إنجاز تاريخي بكسر الرقم القياسي العالمي.

وتوج أحمد الجندي بالميدالية الذهبية بعدما تصدر الترتيب بإجمالي 1555 نقطة.

وحقق أحمد الجندي أمس الجمعة الرقم القياسي الأولمبي برصيد 1516 نقطة، قبل أن يكسر الرقمين الأولمبي والعالمي بـ 1555 نقطة.

وتعتبر تلك الميدالية هي الثالثة لمصر بأولمبياد باريس إذ حصدت البعثة المصرية ذهبية الجندي وفضية سارة سمير وبرونزية محمد السيد.

ورفعت مصر رصيدها إلى 9 ميداليات ذهبية في تاريخ الأولمبياد.

وكان أحمد الجندي قد حقق فضية أولمبياد طوكيو الماضية ليصبح سابع رياضي مصري يحقق ميداليتين أولمبيتين.

وحققت سارة سمير فضية رفع الأثقال بإجمالي 268 كجم وبفارق 7 كجم عن أمينة كواندا لاعبة النرويج صاحبة الذهبية والتي حطمت الرقم الأولمبي.

وتعتبر تلك الميدالية الأولمبية الثانية لسارة سمير بعد التتويج بعد برونزية أولمبياد ريو 2016.

وأصبحت سارة سمير سادس ممثل لمصر يحصد أكثر من ميدالية واحدة في الأولمبياد، إذ حصدت برونزية في 2016 وفضية في 2024، قبل أن يتبعها الجندي ويصبح السابع.

ورفعت مصر رصيدها لـ 41 ميدالية متنوعة في الأولمبياد من بينها 15 في رفع الأثقال.

كما حققت مصر الميدالية الفضية رقم 12 في تاريخها الأولمبي.

وعلى مستوى الميداليات النسائية في الأولمبياد، أصبح رصيدهن 8 ميداليات.