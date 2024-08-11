أولمبياد باريس - زيادة قيمة مكافآت الميداليات الأولمبية للبعثة المصرية

قررت اللجنة الأولمبية المصرية زيادة قيمة مكافآت الميداليات الأولمبية خلال أولمبياد باريس 2024.

وقرر ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالتنسيق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفع قيمة مكافآت الفوز بالميداليات.

وارتفعت قيمة مكافأة الفوز بميدالية الذهبية إلى 5 ملايين جنيه و4 ملايين جنيه للميدالية الفضية و3 ملايين جنيه للميدالية البرونزية، بخلاف صرف مكافأة فورية لكل فائز ألف يورو وساعة يد قيمة.

وحصد أحمد الجندي على الميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث وسارة سمير الميدالية الفضية في رفع الأثقال ومحمد السيد ميدالية برونزية في سلاح المبارزة.

ويحمل أحمد الجندي وسارة سمير علم مصر في حفل ختام أولمبياد باريس 2024.

وتختتم الأحد 11 أغسطس منافسات أولمبياد باريس 2024 والتي استمرت لـ 3 أسابيع.

وسيقام حفل الختام الأحد في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

ورفعت مصر رصيدها إلى 9 ميداليات ذهبية في تاريخ الأولمبياد.

بينما بشكل عام حققت مصر 41 ميدالية متنوعة بـ 9 ذهبيات و12 فضية و20 برونزية.