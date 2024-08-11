سكاي: خطوة تقرب لو سيلسو من الرحيل عن توتنام

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 00:52

كتب : FilGoal

جيوفاني لو سيلسو

يقترب جيوفاني لو سيلسو لاعب توتنام من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن لو سيلسو يعتبر خارج حسابات أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام للموسم الجديد.

وذكر رومانو أن استبعاد اللاعب الأرجنتيني من ودية الفريق ضد بايرن ميونيخ بسبب اقترابه من الرحيل إذ يتبقى 20 يوما على انتهاء فترة الانتقالات.

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وشدد رومانو أن ريال بيتيس وأستون فيلا لديهما الرغبة في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما.

ولعب لو سيلسو في ريال بيتيس من قبل وشهدت الفترة على تألقه الشديد.

وانتقل لو سيلسو إلى بيتيس في صيف 2018 من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة حتى تعاقد معه النادي بشكل دائم مقابل 22 مليون يورو في صيف 2019.

ثم رحل إلى توتنام معارا مقابل 16 مليون يورو قبل تحويل الإعارة إلى انتقال دائم مقابل 32 مليون يورو قبل أن يرحل إلى فياريال على سبل الإعارة في شتاء 2022 وعاد الصيف الماضي إلى توتنام.

وحصل لو سيلسو على بطولة كوبا أمريكا مع الأرجنتين في النسختين الماضيتين.

الدوري الإنجليزي توتنام جيوفاني لو سيلسو فياريال ريال بيتيس أستون فيلا
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