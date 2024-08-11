أولمبياد باريس - التايوانية تينج على خطى إيمان خليف.. وتحقق ذهبية الأولى في الملاكمة لبلادها

سارت الملاكمة التايوانية لين يو تينج على خطى الجزائرية إيمان خليف وفازت بذهبية منافسات وزن الريشة بأولمبياد باريس 2024.

وتعرضت تينج لحملة شرسة مثل إيمان والتشكيك في هويتها الجنسية، ودافعت عنها اللجنة الأولمبية الدولية ببيان سابق خلال بداية المشاركات.

وانتصرت لين على البولندية جوليا شيريميتا لتفوز باللقاء بنتيجة 5-0 بتقييم الحكام.

وفازت صاحبة الـ 28 عاما بالذهبية الأولى في تاريخ بلادها في الملاكمة بعد 3 برونزيات 2 منهما في باريس.

ورفعت تايوان -الصين تايبيه- رصيدها من الميداليات إلى 42، وتعد تلك الذهبية الثانية لهم في باريس 2024 بعد زوجي رجال في الريشة الطائرة.

وسبق أن أظهر لاي تشينج تي رئيس تايوان على مساندته قائلا: "لين تحمل قوة الأمة، واجهت الشدائد والهجمات الحمقاء من خارج الحلبة برشاقة لا تصدق وشجاعة لا تتزعزع. نحن نشجعها حتى النهاية".

وجاء في بيان اللجنة الأولمبية الدولية الذي دافع عن تينج وإيمان:

"رأينا معلومات مضللة في تقارير بشأن رياضيتين من السيدات المنافسات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وشاركتا من قبل في عدة بطولات عالمية للملاكمة على مر العديد من السنوات في فئة السيدات، بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وبطولات العالم التابعة للاتحاد الدولي للملاكمة.

الرياضيتان المذكورتان وقعا ضحيتين لقرار مفاجئ من الاتحاد الدولي للملاكمة قرب نهاية بطولات العالم في 2023، وتم إقصاؤهما بشكل مفاجئ دون اي إجراءات.

ووفقا لموقع الاتحاد الدولي للملاكمة، هذا القرار اتخذه السكرتير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد بصورة منفردة، ثم صدقت عليه إدارة الاتحاد بعد ذلك وطلبت فقط تأسيس إجراءات لاتباعها في الحالات المشابهة في المستقبل في قواعد الاتحاد الدولي، الذي يجب أن "يؤسس إجراءات واضحة لاختبار الجنس"

الاعتداء الحالي على هاتين الرياضيتين بُني على هذا القرار فقط، والذي لم يتم اتخاذه بإجراءات لائقة، خصوصا بالنظر لمنافسة الثنائي المذكور على أعلى المستويات لسنوات عديدة.

هذه المقاربة هي نقيض الإدارة الجيدة".