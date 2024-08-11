ستيف كيري يمُطر باريس بالثلاثيات وأمريكا تحصد ذهبية سلة الأولمبياد ضد فرنسا

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 00:49

كتب : عمرو عبد المنعم

أولمبياد باريس

قاد ستيفن كيري منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للفوز بذهبية كرة السلة للرجال في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، بعد الفوز على فرنسا المستضيف بنتيجة 98-87.

وتوج منتخب أمريكا بالميدالية الذهبية في الأولمبياد للمرة رقم 17 في التاريخ والخامسة على التوالي.

وتألق ستيف كيري نجم جولدن ستيت واريورز في النهائي وسجل 24 نقطة منها 8 ثلاثيات، وبينهما 4 ثلاثيات متتالية في الدقائق الأخيرة، ليقود أمريكا للذهبية.

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وتعد الميدالية الذهبية للأولمبياد هي الأولى للنجم ستيفن كيري مع أمريكا، بينما هي الرابعة لـ كيفين دورانت على التوالي مع أمريكا.

وخاض منتخب أمريكا أولمبياد باريس بفريق الأحلام بقيادة ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز.

بالإضافة إلى ستيف كيري، وكيفين دورانت نجم فينيكس صنز وجويل إمبيد نجم فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.

◾ليبرون جيمس – لوس أنجلوس ليكرز.

◾ستيفن كيري – جولدن ستيت واريورز.

◾كيفين دورانت – فينيكس صنز.

◾جويل إمبيد – فيلادلفيا سيفينتي سيكسرز.

◾جايسون تايتوم – بوسطن سيلتيكس.

◾ديفن بوكر – فينيكس صنز.

◾جرو هوليداي – بوسطن سيلتيكس.

◾أنتوني ديفيز – لوس أنجلوس ليكرز.

◾أنتوني إدواردز – مينيسوتا تمبرولفوز.

◾بام أديبايو – ميامي هيت.

◾تايريس هاليبيرتون – إنديانا بيسيرز.

◾ديريك وايت – بوسطن سيلتيكس.

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