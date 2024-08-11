أولمبياد باريس - الجندي وسارة سمير يحملان علم مصر في حفل الختام

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 00:41

كتب : FilGoal

بعثة مصر - حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

يحمل أحمد الجندي وسارة سمير علم مصر في حفل ختام أولمبياد باريس 2024.

وتختتم الأحد 11 أغسطس منافسات أولمبياد باريس 2024 والتي استمرت لـ 3 أسابيع.

وسيقام حفل الختام الأحد في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

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وصرّح عبد العزيز غنيم نائب رئيس البعثة المصرية للمركز الإعلامي قائلا: "استقررنا على أن يحمل أحمد الجندي وسارة سمير علم مصر في حفل ختام أولمبياد باريس أيضا".

ورفع الجندي وسارة علم مصر في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 والذي أقيم في نهر السين.

وأضاف "لدينا 12 لاعبا تواجدوا في المراكز من الرابع إلى الثامن وكانوا مرشحين لحصد ميداليات لولا سوء التوفيق".

وحصدت مصر 3 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية أحمد الجندي في الخماسي الحديث، وفضية سارة سمير في رفع الأثقال، وبرونزية محمد السيد في سلاح المبارزة.

ورفعت مصر رصيدها إلى 9 ميداليات ذهبية في تاريخ الأولمبياد.

بينما بشكل عام حققت مصر 41 ميدالية متنوعة بـ 9 ذهبيات و12 فضية و20 برونزية.

وسبق وأن حملت جيانا فاروق لاعبة التايكوندو والحائزة على البرونزية في طوكيو 2020 علم مصر في حفل الختام.

وسبقها هداية ملاك صاحبة الميداليتين البرونزيتين في أولمبياد 2016.

أولمبياد باريس باريس 2024
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