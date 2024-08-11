إيديرسون يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي

حسم إيديرسون مورايش حارس مرمى مانشستر سيتي مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبل.

وقال الحارس البرازيلي لشبكة ESPN: "لقد تم اتخاذ القرار، سأبقى في مانشستر سيتي هذا الموسم".

وأضاف "لقد تحدثت مع بيب جوارديولا وكان الأمر حاسما، أنا سعيد بالبقاء، وأركز بشكل كامل على الفوز بالمزيد من الألقاب هنا".

وأنهى حديثه قائلا: "تحدثت أيضا مع مجلس الإدارة والمديرين وزملائي في الفريق وسأبقى".

وكان الحارس البالغ من العمر 30 عاما قد تلقى عرضا من اتحاد جدة وكان قريبا من الرحيل، لكن في النهاية قرر البقاء.

وحصل إيديرسون على كأس الدرع الخيرية بعد فوز فريقه على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح.

وتمكن إيديرسون من تسجيل أحد ركلات الترجيح كما أنه تصدى لركلة جادون سانشو.

ووصل سيتي للقب السابع له.

وتعود المرة الأخيرة التي توج بها سيتي بالبطولة في 2019 عندما فاز على ليفربول بركلات الترجيح.

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