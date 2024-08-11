أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات البعثة المصرية 11 أغسطس.. وحفل الختام

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 00:13

كتب : محمد سمير

بعثة مصر - حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

يشهد اليوم الأحد 11أغسطس انتهاء منافسات أولمبياد باريس 2024، بخوض 3 مشاركات مصرية.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس الجاري.

وإليكم مواعيد منافسات اللاعبين المصريين اليوم:

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - مدربه: الجندي تعرض لخلع كامل في الكتف منذ 7 أسابيع قبل حصد الذهبية أولمبياد باريس: أحمد الجندي: أهدي الميدالية الذهبية للشعب المصري أولمبياد باريس - الثنائي هنا ونادين ينهي منافسات السباحة التوقيعية في المركز الـ 16 أولمبياد باريس - ملخص نتائج البعثة المصرية 10 أغسطس.. ذهبية الجندي وفضية سارة سمير

12 ظهرا

(الدراجات) ابتسام زايد

12 ظهرا

(الخماسي الحديث) ملك إسماعيل - نهائي السيدات

12:30 ظهرا

(رفع الأثقال) حليمة عباس

10 مساء (حفل الختام)

مصر البعثة المصرية في باريس أولمبياد باريس باريس 2024
نرشح لكم
أولمبياد باريس - زيادة قيمة مكافآت الميداليات الأولمبية للبعثة المصرية أولمبياد باريس - التايوانية تينج على خطى إيمان خليف.. وتحقق ذهبية الأولى في الملاكمة لبلادها ستيف كيري يمُطر باريس بالثلاثيات وأمريكا تحصد ذهبية سلة الأولمبياد ضد فرنسا أولمبياد باريس - الجندي وسارة سمير يحملان علم مصر في حفل الختام أولمبياد باريس - ملخص نتائج البعثة المصرية 10 أغسطس.. ذهبية الجندي وفضية سارة سمير أولمبياد باريس - عبد الرحمن السيد سابعا في رفع الأثقال.. وميدالية بحرينية أولمبياد باريس - مدربه: الجندي تعرض لخلع كامل في الكتف منذ 7 أسابيع قبل حصد الذهبية أولمبياد باريس: أحمد الجندي: أهدي الميدالية الذهبية للشعب المصري
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - زيادة قيمة مكافآت الميداليات الأولمبية للبعثة المصرية 13 دقيقة | باريس 2024
سكاي: خطوة تقرب لو سيلسو من الرحيل عن توتنام 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس - التايوانية تينج على خطى إيمان خليف.. وتحقق ذهبية الأولى في الملاكمة لبلادها 54 دقيقة | باريس 2024
ستيف كيري يمُطر باريس بالثلاثيات وأمريكا تحصد ذهبية سلة الأولمبياد ضد فرنسا 56 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - الجندي وسارة سمير يحملان علم مصر في حفل الختام ساعة | باريس 2024
إيديرسون يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات البعثة المصرية 11 أغسطس.. وحفل الختام ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - ملخص نتائج البعثة المصرية 10 أغسطس.. ذهبية الجندي وفضية سارة سمير ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة 4 انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير