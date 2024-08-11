أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات البعثة المصرية 11 أغسطس.. وحفل الختام

يشهد اليوم الأحد 11أغسطس انتهاء منافسات أولمبياد باريس 2024، بخوض 3 مشاركات مصرية.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس الجاري.

وإليكم مواعيد منافسات اللاعبين المصريين اليوم:

12 ظهرا

(الدراجات) ابتسام زايد

12 ظهرا

(الخماسي الحديث) ملك إسماعيل - نهائي السيدات

12:30 ظهرا

(رفع الأثقال) حليمة عباس

10 مساء (حفل الختام)