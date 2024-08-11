أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات البعثة المصرية 11 أغسطس.. وحفل الختام
الأحد، 11 أغسطس 2024 - 00:13
كتب : محمد سمير
يشهد اليوم الأحد 11أغسطس انتهاء منافسات أولمبياد باريس 2024، بخوض 3 مشاركات مصرية.
وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس الجاري.
وإليكم مواعيد منافسات اللاعبين المصريين اليوم:
12 ظهرا
(الدراجات) ابتسام زايد
12 ظهرا
(الخماسي الحديث) ملك إسماعيل - نهائي السيدات
12:30 ظهرا
(رفع الأثقال) حليمة عباس
10 مساء (حفل الختام)
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