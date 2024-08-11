مرموش يسجل في خسارة فرانكفورت من فالنسيا قبل بداية المباريات الرسمية
الأحد، 11 أغسطس 2024 - 00:06
كتب : FilGoal
تلقى فريق آينتراخت فرانكفورت هزيمة من منافسه فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
وسجل رافا مير وهوجو دورو وألبرتو ماري أهداف فالنسيا، بينما أحرز عمر مرموش وجونيور دينا إبيمبي ثنائية فرانكفورت.
وشارك الدولي المصري عمر مرموش لمدة 85 دقيقة، وسجل من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة.
وتعد هذه الودية هي الأخيرة لفرانكفورت قبل انطلاق المباريات الرسمية.
ومن المقرر أن يلعب فرانكفورت أولى مبارياته الرسمية ضد آينتراخت براونشويج في الدور الأول من كأس ألمانيا.
ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الإثنين المقبل.
وعلى الجانب سيلاقي فالنسيا منافسه برشلونة في الجولة الأولى من الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.
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