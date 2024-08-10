الزمالك: تلقينا عرضا من نيوم السعودي لضم زيزو

السبت، 10 أغسطس 2024 - 23:56

كتب : FilGoal

الزمالك - دريمز - أحمد السيد زيزو

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الزمالك عن تلقي ناديه عرضا من نادي نيوم السعودي للتعاقد مع أحمد سيد زيزو.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال أحمد سالم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الزمالك تلقى عرضا رسميا من نادي نيوم السعودي لشراء زيزو.. ومجلس الإدارة سيدرسه في الأيام المقبلة".

وأضاف "زيزو رغبته هي الاستمرار مع الزمالك وكنا ننتظر عودته من الأولمبياد لعقد جلسة معه للتفاوض على تجديد تعاقده".

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وأكمل "لا يوجد أي قرار من الزمالك ببيع زيزو، ولا يوجد أي ربط بين الأزمة المالية للزمالك والعرض المقدم لـ زيزو".

وواصل "إدارة النادي ستأخذ برأي جوزيه جوميز قبل إبرام الصفقات الجديدة، وكل شيء سيتم مناقشته مع المدرب في الجلسة المقبلة".

وأردف "جوميز مدرب يجيد التعاقد وفقا للإمكانيات المتاحة".

وأتم تصريحاته "قدمنا عرضا لتجديد تعاقد محمد عواد وننتظر قراره، وفي حالة رفضه العرض سيتم مناقشة الأمر مع جوميز لمعرفة إذا كان يريد التعاقد مع حارس جديد أم لا".

ويلعب نادي نيوم في دوري الدرجة الثانية السعودي "دوري يلو" ويضم بين صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي.

أحمد سيد زيزو الزمالك الدوري المصري نادي نيوم السعودي دوري يلو
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